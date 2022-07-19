探索黃金山城大地寶藏！ 新北「瑞芳小旅行」擁抱山林海洋、入住金瓜石絕美小院

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-06-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 陰陽海景觀台、黃金瀑布、雲山水小築民宿。 台語的「金瓜」，就是南瓜的意思，岩石像南瓜的大金瓜山，以及西側九份的小金瓜山，因此人們將此地稱為金瓜石。 大金瓜山又稱「本山」，是最早發現金礦礦脈的地方。在經過連年挖掘後，早已失去原先的樣貌，現今為金瓜石地質公園，來到這裡可以認識各式礦石外，也能感受到當時的黃金歲月。 來！請跟著我們一起來到金瓜石，擁抱山林與海洋吧！

第 1 天

陰陽海景觀台 | 1 小時

頂著陽光燦爛的大好天氣，第一站來到了陰陽海觀景台停車場，偌大的停車場有非常足夠空間停放車輛，可以走上觀景台吹著風欣賞海景，與陰陽海遙遙相望的正是十三層遺址。 陰陽海早期認為是日治時期挖礦所造成的人為汙染，後來由調查發現是人為挖礦+天然形成。金瓜石山上富有大量的黃鐵礦，在風化後形成銅、鐵離子，並融入水中形成氫氧化鐵吸附泥沙而成黃褐色懸浮物，在大量的雨水滲入礦石後，使礦石沾滿了氫氧化鐵，被染成黃褐色的礦水又流入海中， 形成了陰陽海奇景。 十三層遺址又稱作水湳洞選煉廠，興建於1933年（昭和8年），是日治時期選礦、提煉貴金屬十分重要的設施，有著「台版天空之城」、「台版馬丘比丘」的稱號。 朋友跟我說：其實十三遺址有十八層，因為大家聽到十八層就會立馬聯想到地獄👻，所以命名為十三層遺址。 停車場🅿️免費🆓 🈺️營業時間：24小時

黃金瀑布 | 1 小時

位於水湳洞金水公路旁，黃金瀑布的原理跟陰陽海一樣，因化學反應產生的作用。黃金瀑布為典型的酸性礦山排水，水質酸鹼值約為pH 3，可視為強酸，對皮膚有腐蝕性，周圍有用圍籬區隔開來禁止遊客進入，不然這種大熱天，可能會想要去泡泡腳🦶🏻，玩玩溪水的！咦～千萬不可哦！可是會對皮膚造成傷害的。 停車場🅿️🆓 🈺️營業時間：24小時

雲山水小築民宿 | 1 小時

這次的主軸是閨蜜旅行，選擇了雲山水小築民宿系列的小院Villa包棟。 雲山水小築一共有3個系列:隱巷-石頭屋、漫步小路、小院Villa。三個系列分別在不同的地理位置，各具特色的房型，提供了多樣化選擇。最有名氣特色的石頭屋，由早期礦工宿舍改建的房型，非常適合情侶或是好友甜蜜獨享兩人空間。 由於我們活潑又好動需要極大活動空間，選擇了小院Villa 包棟，小院只要2人就可以包棟了哦！即可享用獨棟超大空間（2個房間最多可以住到12人），乾淨且完善的廚房設備（瓦斯爐、烤箱、咖啡機、冰箱樣樣俱全），浴室內能享受悠閒泡湯時光，挑高舒適的客廳以及視野開闊的露天陽台（晚上可以在露台小酌&欣賞夜空星星），如果有小孩的家庭也可以自備充氣泳池，在露台打造戶外戲水空間，小孩開心玩水，爸媽在旁愜意悠閒享受親子時光。 親切熱情的業者邀請了我們用完午餐後加入午後金瓜石秘境探索之旅，有當地人帶路前往，是最開心幸福的🫶🫶。 停車🅿️🆓免費 地址：瑞芳區五號路154號 公車站點:石山站 checkin時間:1500後 checkout時間:1100前 訂房管家專線Line ID： @050vgzjo cell phone：0916299717

Gamins稚時 | 2 小時

深藏於叢林秘境中的小餐館，由於廚師只有一人，人力&備料有限，只接受預約客，可藉由IG或是FB粉絲專頁預約，當旅遊計畫確定成行後，立馬先預約了午餐，帶著雀躍的心情前往。 來過九份或是金瓜石的就會知道，由於地形關係，路是上上下下的小巷，跟朋友靠直覺的盲走（明明店家有給了藏寶圖）。秉持著有路就走，有彎就拐的原則，沒錯！咱們迷路了，明明看到店卻在不在同路上，很好！這樣又上又下的階梯有氧，我的妝已融化衣服已溼透。 最後終於抵達，映入眼簾的是一棟溫馨的矮平房與叢林般的秘境餐廳，還有兩隻可愛慵懶的貓，在地上玩耍（有貓就給讚）。我們一共點了6樣鹹食，2樣甜點，3杯飲料，一人平均$600多，每道菜餚都是藝術品，從擺盤視覺到味覺饗宴，連醬汁都被吃的一乾二淨。 停車場🅿️🆓需要步行一小段路&階梯

🈺️營業時間：週一 中午～晚上8點 週二 公休 週三 公休 週四 公休 週五 中午～晚上8點 週六 中午～晚上8點 週日 中午～晚上8點

⭕️小叮嚀 提供餐點、甜點以及飲品的戶外小餐館，不固定的菜單反應季節和老闆的心情變化 （實際供應品項以當日菜單為主）

🔸地址：新北市瑞芳區五號路125號

🔸用餐時段： 午餐時段(12點~12點30分入座) 下午時段(14點30分~15點入座) 晚餐時段(17點30分~18點入座)

🔸預約方式：建議提前兩天透過Instagram 或Facebook 訊息預約；無提供電話預約。

🔸本店有低消每人300元；只收取現金。

🔸由於山裡小路樓梯有點多，沒有無障礙設施還請見諒

🔸菜單多是固定內容、無法現場提供客制，有特殊飲食需求可以提前以訊息方式溝通

🔸 由於是完全的戶外空間，因此如果天氣不適合在外用餐，就會提前一天公告店休。

🔸目前是個人經營，因此出餐可能會需要等候較長時間。

外九份溪圳橋（黃金橋、三層橋） | 30 分鐘

黃金水圳橋，因為同時存在3個不同時期建造的橋樑，也被稱為「三層橋」。第一層水圳橋顧名思義就是給水道使用的，而最下層的橋早期是行人用橋，因為地勢離河面較近怕淹水，才有現在第二層橋的出現（照片中人所在的地方）。 停車場🅿️免費🆓從稚時餐廳附近停車的空地走過去大約5分鐘 🈺️營業時間：24小時

不厭亭 | 1 小時

位在102線公路上，沒有專屬停車場，開車的朋友只能停車在一旁的白線內。名字取李白詩句「相看兩不厭」，如此的遼闊景觀視野怎麼看都不會厭煩，本來艷陽高照的午後，（已原地自燃&融化🫠）突然來了幾片烏雲一度以為要下起傾盆大雨，卻為我們帶來些許涼意，就像待在冷氣房一樣的舒適。不厭亭亭旁是最佳的賞景視野，從這可以看見最美的寂寞公路，彷彿看不見盡頭的公路。 停車場🅿️免費🆓路邊停車 🈺️營業時間：24小時

金瓜石地質公園 | 2 小時

金瓜石地質公園有南北兩個入口，北邊入口為黃金博物館，南邊入口則是在瑞雙公路（102縣道）18公里處，地質公園距離北邊入口黃金博物館約900公尺，南區入口約600公尺。這次從南區入口進入，部分步道有樹蔭遮蔽，腳程快一點的大約10分鐘可以抵達，小朋友都可以輕鬆達陣，屬於親民型的步道。 本山礦場－外星人的石頭陣，一抵達這裡就覺得靈氣十足，莫非是外星人的召喚，大大小小不規則的石頭成為金瓜石地質公園獨特的造景，在天然巨大無比岩石下顯著人類的渺小，在此對大自然獻上最大的尊敬&感謝。 約莫再往上走5-10分鐘，來到無敵海景步道以及小抹茶山，這裡居高臨下，可遠眺基隆山、茶壺山、半屏山，視野開闊，山景，海景盡收眼底。 停車場🅿️🆓免費 🈺️營業時間：24小時

雲山水 接待處 | 2 小時

訂房時也一併訂了耳聞許久的雲山水鄉土風味私房料理：二姊無菜單料理，一共六菜一湯，最喜歡這種有親切感家鄉味的家常菜，由當日新鮮的有機食材烹煮，每一道料理都是驚喜連連，就像在家裡用餐的一樣舒適溫馨。 當我們一踏進雲山水接待處，動人的琴聲悠揚，原來是二姊在彈琴，二姐說她中年才學鋼琴，聽到這流暢音符跳動根本是個渾然天成的演奏者。 每道菜都美味無比，有小管米粉、絲瓜鮮蝦、涼拌鮮筍&苦瓜、醬燒菇炒肉絲、酥炸海魚、金瓜筍乾、珍珠菜湯，最喜歡的菜餚是湯，二姐說是由自家種的珍珠菜加蛋花煮成的湯，珍珠菜早期醫療不普遍時，用來退火的天然食材，有著特殊香氣，一下子就被喝完了，還來不及照相已被消失。 餐後二姐拿出附近鄰居敦親睦鄰的新興水果：香蕉鳳梨，話說我們也是第一次看到，這奇特的外型跟水果樣貌沾不上邊，吃到深藏不露的果肉之後，還真的是有點香蕉與鳳梨結合的口感味道。 業者帶領著我們探索金瓜石過了充實且愉快的下午，時光飛逝（咻咻），如果可以真想多待一天，還有好多景點還沒去探索到，來金瓜石2天一夜真的不夠。 停車場🅿️🆓免費：接待處前空地 ⭕️小叮嚀 需 3 天前預約，提供午餐&晚餐 二姐無菜單料理，450/人或4000-5500/桌

長仁亭 | 40 分鐘

夜晚時刻來臨，夜景拍照模式開啟，習慣用手機拍照，一直對拍夜景沒有太大的信心，因為手震王如我，怎麼可能拍得出像樣的照片，沒想到這次確實是個可以練習的大好機會。 水湳洞十三層遺址點燈時間每日18:00-21:00，長仁社區的長仁亭是一個絕佳的拍照景點，大約爬上3⃣️層樓高的階梯即可抵達拍照平台，在沒有什麼光害的環境真的隨便拍都是絕美夜景（前提是不能手震）。 停車場🅿️免費🆓 🈺️營業時間：24小時 點燈💡時間：18:00-21:00

雲山水小築民宿 | 3 小時

不得不說這次的住宿環境真的太Chill🤟，白天落地窗灑了一地的陽光☀️，🌃寧靜的夜晚在露台小酌，閨蜜徹夜聊天，時光一分一秒過的充實且滿足。 早上特地起來泡個澡&敷個臉，與姐妹們悠哉用著自備的早餐，看著窗外景色，覺得太幸福！看著來時蜿蜒曲折的小路，原來寶藏藏在這裡💎。 停車🅿️🆓免費 地址：瑞芳區五號路154號 公車站點:石山站 checkin時間:1500後 checkout時間:1100前 訂房管家專線Line ID： @050vgzjo cell phone：0916299717

第 2 天

食不厭 | 2 小時

金瓜石知名餐廳不接受預約只能現場候位，大約中午12:30抵達，門外的空位處已停滿了車輛，所幸先下車去現場候位，朋友另尋他處停車，可以往上走大約2分鐘的上坡路程到寺廟停車場停車。 平日的中午能看到這樣的人潮挺驚人的，可能加上暑假來臨，大學生畢業旅遊季，幾乎是全滿的，約莫等了5分鐘餐桌清潔後有了空位，朋友也剛好停好了車走下坡來到餐廳。 點了6菜一啤酒、一果汁，一甜點，平均一人分攤大約$700多，價位偏高，口味對我們來說也沒有特別獨特，純粹來嘗試看看，一夜乾是店家主推的商品，喜歡的朋友們可以來試試看哦！ 停車🅿️免費🆓 數量有限，停滿請另尋他處 🈺️營業時間 週一到週日 午餐:11:30 – 15:00 最後點餐14:00 晚餐17:00 – 21:00 最後點餐20:00

祈堂老街彩虹階梯 | 1 小時

會知道祈堂老街是因為IG上的彩虹階梯照，依山而建的居民住家巷道，有著文藝般的氣質特色，聽說九份&金瓜石有不少的藝術家在此定居。 從勸濟堂停車場旁小路沿著指標走下來，一路直行就是彩虹階梯的位置。 停車🅿️免費🆓：勸濟堂旁商圈的停車場，或是往上到勸濟堂停車場 🈺️營業時間：24小時

報時山觀景臺 | 40 分鐘

全台最短166公尺輕鬆攻頂賞海景步道「報時山步道」，超級無敵親民只要步行約10分鐘即可抵達報時山觀景臺，老人&小孩輕易就可攻頂，這次來到金瓜石走的全部都是親民步道，連日的豔陽高照，身上的衣服可是都沒有乾過，臉上的妝變成油畫🫣，曬太陽補充維他命D、流汗排毒，身體非常愉快且輕鬆。 步道有部分的樹蔭遮蔽，抵達觀景臺後是一望無際遼闊的視野。360度無敵景觀，基隆山、無耳茶壺山、陰陽海、十三層遺址、金瓜石等，通通能在這裡一次收進眼簾。 停車🅿️免費🆓：勸濟堂停車場 🈺️營業時間：24小時

六坑斜坡索道 | 30 分鐘

一開始想來六坑斜坡索道也是看到IG上的照片，對於這種斑駁磚牆🧱情有獨鍾，它就在勸濟堂停車場旁而已，非常的近，若是不注意會被忽略（是爬報時山步道才找到的），這次秉持著有路就走，有彎就拐的🦐盲走，咱們找到旅遊不同樂趣，走錯路也是很好玩的。 索道是當年金瓜石礦區因應地形，設置來輸送礦產、物資的運輸工具，後來隨著採礦工作結束，成為了廢墟隱沒於山林之中。 海天連一色的背景，襯托紅斑駁磚牆的天間車遺址有著特殊美感，隨便拍都是無敵大片👍。磚牆有點高度，在拍照時請千萬要注意⚠️安全！ 停車場🅿️🆓免費：勸濟堂停車場 🈺️營業時間：24小時

大野狼與小綿羊岩 | 30 分鐘

長期被風化的海蝕岩，形成了大野狼與小綿羊的形狀，要在某個角度才能看出來。 排隊等待拍照時，意外發現旁邊的角度可以更有層次感，由於地形較險峻危險，如有長輩&小孩同行，建議在旁觀看就好了。 這裡看海超震撼的，浩瀚無邊湛藍海洋，海浪不斷湧上，撞擊在岩石上的衝擊感，讚嘆大自然的力量，各位一定要注意安全哦！ 停車🅿️免費🆓 🈺️營業時間：24小時

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：新北｜瑞芳 大地寶藏在這裡-探索黃金山城，金瓜石絕美小院Villa🏡住一晚

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」