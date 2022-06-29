貼爐烘烤的手工燒餅！台北「江蘇老宜記燒餅舖」濃香誘人，經典糖心酥餅最耐吃

巷弄間貼爐烤餅店～香啊！

我承認我腦波很弱，聽到幾個關鍵字，像是手工現做、限量、老字號⋯⋯就立刻收到口袋，剛好到中正區就想到「江蘇老宜記燒餅舖」，超人氣手工燒餅酥餅攤，招牌老麵蔥燒餅，是用貼爐方式燒烤，還有4種酥餅一顆17元，糖心酥餅更是經典味。

江蘇老宜記燒餅舖 在哪？

老宜記燒餅在台北市中正區南昌路一段巷弄，距離中正紀念堂捷運站步行約2分鐘，中正紀念堂車程約5分鐘，附近還有南門市場、郵政博物館可以一起走走。

台北市中正區南昌路一段59巷14號

平日10:00~18:30/星期六10:00~16:00

江蘇老宜記燒餅舖 MENU

店內有蔥燒餅、蟹殼黃(小酥餅)、糖心酥餅、黑芝麻糖餅和紅豆沙酥餅五種，招牌蔥燒餅從25元漲到28元，其它也都從15元漲到18元，注意這裡的酥燒餅都不是素食，買回家沒有馬上吃，也能冷藏延長保鮮期限。

蔥燒餅28元

蟹殼黃(小酥餅)15元

糖心酥餅15元

黑芝麻糖餅15元

紅豆沙酥餅15元

以這類型傳統燒酥餅，工作檯算是很乾淨，蔥燒餅剛做完一輪，現在正在做酥餅呢！

貼爐老麵蔥燒餅

老宜記最吸引人的就是貼爐燒餅，就像烤胡椒餅一樣，一片片沾點水靠貼在爐火旁，店家說用這種爐火烤，口感特別外酥內軟喔～

剛出爐的蔥燒餅太誘人啦！有時路過不會停下來多看兩眼，錢包掏出來買單就是了。

蔥燒餅也要蓋棉被？蓋上一層毛巾除了能保溫，也能避免水份流失。

烤好的酥餅正在等客人上門，酥餅就是要有滿滿芝麻，才能顯出濃郁的烤香氣。

不管是燒餅還是酥餅，皆不含防腐劑，最好當天食用完或冷藏保鮮，燒餅酥餅有不同加熱方式，店內立牌有介紹說明，有需要可以自己拍下來。

蔥燒餅

每家蔥燒餅都有自己特色，江蘇老宜記蔥燒餅相當有咬勁，使用燙麵加上老麵，攪拌均勻經過長時間發酵，桿平加上宜蘭三星蔥，桿折切段後沾上滿滿白芝麻，最後貼壁火爐燒烤，就只是很純粹的幾種原料，聞起來是很純粹的烤餅香～

麵體經過膨脹後，蔥花看起來不多，蔥燒餅外層一點點酥，吃起來是偏扎實的麵體，挺有咬勁的，咬起來不軟不硬，算是中間值，只是單純蔥、鹽調味，加上傳統芝麻香，重口味的朋友直接吃會顯單調，還是和我一樣回家夾蔥蛋吧～

黑芝麻糖餅

冷掉酥餅口感更硬脆，內餡(黑芝麻+糖粉) 香甜濃郁，整體吃起來不會過甜，但是稍微乾了點，吃一酥餅口需要喝點水，我覺得三重小酥餅比較濕潤，吃起來沒有那麼乾。

紅豆沙酥餅

白芝麻烤到有點焦香，一口咬下外酥內多層，紅豆沙像棗泥一樣黏蜜，吃起來不會過多甜膩感，芝麻與豆沙比起來，紅豆沙比較深得我心。

蟹殼黃（小酥餅）

小小一顆蟹殼黃，簡單包入蔥花、肉末、香料與黑胡椒粉，每一口都是淡淡鹹香氣，加熱後外酥內軟，只是酥脆感不像出來一樣明顯。

糖心酥餅

甜酥餅是糖心膏！雖然酥餅已經都冷冷的，但一口咬下還是能感受到脆糖甜，四種酥餅傳統糖心和豆沙最耐吃。

＊每個人心中都有屬於自己的好味道，吃過後才知道喜歡哪一間！之前也分享過三重自強路碳烤燒餅小酥餅、萬華區萬大蟹殼黃碳烤燒餅和士林老張炭烤燒餅，我還有好幾家想吃，大家趕快推薦給我吧。

江蘇老宜記燒餅舖

電話：02-33221117

地址：台北市中正區南昌路一段59巷14號

營業時間：平日10:00~18:30/星期六 10:00~16:00

公休：星期日

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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