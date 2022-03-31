一年一度最美「陽明山海芋季」開跑　賞純白花海、採海芋完整懶人包

每年的3到5月是陽明山竹子湖海芋季，是陽明山相當具代表性的花季，總是吸引大批人潮來共襄盛舉。只不過在活動期間，通往陽明山的交通會受到管制，該怎麼去採海芋？採海芋有哪些小技巧？本期小編來告訴大家，一起來看看吧！

竹子湖海芋。 圖／funtime小編群

海芋與繡球花祭活動資訊

活動地點：陽明山竹子湖

海芋季開幕活動：2022/3/25 10:30在花谷海芋園前鐘聲幸福廣場舉行

花季時間：海芋季2022/3/18～2022/4/24；繡球花季2022/5/20～2022/6/19。

交通資訊

交通管制

竹子湖地區管制日期自3/19～6/19，每逢連續假日及週休二日，實施例假日交通管制。管制對象為「無通行證之自用小客車」；大客車（含遊覽車）、計程車、貨車及懸掛「身心障礙號車牌」之車輛不予管制。

【仰德大道路口】

管制時間：8:00-15:00

【竹子湖地區】

管制時間：9:00-18:00

管制措施：

1. 湖田橋西經海芋大道方向實施順時針單向行駛交通輸導措施

2. 海芋大道單行管制至往中正山叉路口止

3. 湖田橋往東湖路段採雙向通行

4. 頂湖段採單向通行且禁止迴轉，疏導由新闢石板路往陽金公路離開

【停車轉乘大眾運輸資訊】

福林公園地下停車場及百齡高中地下停車場提供轉乘公車上山之民眾當日當次停車前３小時免費之優惠措施（按鈕取票勿用悠遊卡刷停車入場）。

搭乘大眾運輸工具

於捷運石牌站搭乘休閒公車128及小8

於捷運北投站搭乘

1. 休閒公車129及小9（台灣好行北投竹子湖線）至竹子湖地區。

2. 230至陽明山公車總站轉乘108、128、129、小8、小9、花季專車124、131。

於捷運劍潭站搭乘260（含區、花鐘線）、紅5至陽明山公車總站轉乘128、129、小8、小9、花季專車131，或108及花季專車124於竹子湖派出所下車。

花季專車130行經陽明山國家公園管理處、中山樓、陽明山立體停車場、花鐘廣場、陽明書屋等景點。

竹子湖海芋。 圖／funtime小編群

陽明山海芋季推薦景點

竹子湖

竹子湖。 圖／IG, rckhh92

海芋季開跑了，當然就是要來竹子湖啦！竹子湖在日治時期曾是蓬萊米的發源地，而如今成為了全台灣最大的海芋田，每年產出了台灣百分之八十的海芋，當中大部分的花田都有提供遊客參觀，甚至可以親自下田採海芋的體驗，成為了陽明山最熱門的景點之一。

二子坪步道

二子坪步道。 圖／IG, liao908

陽明山是台北的後花園，擁有許多我們耳熟能詳的大景點，像是竹子湖、冷水坑、擎天崗、大屯山。二子坪卻往往是遊客們容易忽略的地方，但這裡的美景可不輸其他的景點，絕美的生態池隱身在群山環繞的山谷中，因為沒有大景點的名氣讓這裡遊客少一些，卻更增添了一絲靜謐的悠閒。

陽明公園

陽明公園。 圖／IG, chunghuitsou

陽明公園可以說是陽明山全年都適合前往的超人氣景點，不只有絕美的櫻花步道能欣賞，其實這裡種植了梅、桃、李、杜鵑、茶花等各種繽紛花卉，一年四季都能欣賞到百花齊放的震撼美景！

竹子湖觀景台

竹子湖觀景台。 圖／IG, ch.cheng39

在陽明山玩了一整天，採完海芋後可不要急著離開，搭車前可以先到竹子湖路的路口處，那裡有著超遼闊景色的竹子湖觀景台，不管是白天還是晚上，都能看見台北市不同的面貌。不妨多停留一會兒，欣賞美麗的夜景吧！

竹子湖海芋園推薦

採海芋小撇步

海芋種類

1.溼地型：常見的白色海芋與「綠女神」的綠色海芋，亦為白色海芋的另一種品種。

2.陸生型：市面上許多色彩鮮艷的海芋，以紅海芋與黃海芋為代表，生長在排水良好之陸地上。

海芋花語

來自於花型的「雄偉之美」與源自花色的「潔淨」兩種花語，隨著新品種陸續上市，不同花色的海芋則有不同花語。

如何挑選海芋

若天氣熱海芋瓶插時間越短，所以選擇海芋最好是四月中前以3~5分開為宜，每天換水可以維持10天左右；如果是四月中後則選5分開，每天換水可以維持3-5天。

如何照顧海芋

時常換水、每次將海芋的花莖基部切除1~2公分，也可使用切花保鮮劑加入水中保鮮。並放置於陰涼處，若天氣太熱還可以加一點冰塊讓海芋消暑一下！

如何採海芋

以虎口向下緊握海芋莖部，並將海芋置於身後位置以避免拔起時觸及身體造成海芋或身體之傷害，拔起的時候聽到「啵」一聲就對啦！

看完以上資料整理，大家是不是對於今年的海芋季更有把握了呢？趕快選好日期、上山路線，趁花開最美的時候趕快衝竹子湖賞海芋。一年一度的陽明山海芋盛會，可不能錯過啦！

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