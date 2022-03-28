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與玫瑰來場春日之約！　逛歐風花園、吃花草下午茶、體驗花朵形狀手作香氛蠟燭

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

春暖花開三月天，玫瑰嬌豔盛開，除了花博公園新生園區「2022臺北玫瑰展」熱鬧展開中，「2022士林官邸玫瑰展」也在3月11日至4月5日綻放美姿，安排一趟浪漫的玫瑰之約，品嚐人氣午茶饗宴、體驗香氛蠟燭課程，度過充滿花香的悠閒時光。

▲士林官邸的鬱金香花展結束後，將由玫瑰花展接力登場。
▲士林官邸的鬱金香花展結束後，將由玫瑰花展接力登場。

　

【2022 士林官邸玫瑰展】嬌豔歐風花園飄香

士林官邸的玫瑰園已有50多年歷史，共有近百種品種、二千多株玫瑰，在公園處員工細心呵護下，玫瑰花苞陸續綻放，除了英國「凱麗」、日本「My Rose」等品種，歐式玫瑰園區的「紅月季」、「肯特夫人」等茶玫瑰相繼吐露芬芳。

▲士林官邸占地遼闊，全年有花可賞，是春日踏青好去處。
▲士林官邸占地遼闊，全年有花可賞，是春日踏青好去處。

▲士林官邸玫瑰花品種豐富，吸引愛花人觀賞。
▲士林官邸玫瑰花品種豐富，吸引愛花人觀賞。

DATA

士林官邸
地址：台北市士林區福林路60號（玫瑰園）
電話：02-2883-6340
FB：士林官邸旅客
時間：戶外玫瑰園08:00-18:00、玫瑰溫室09:00-16:30

　

【台北士林萬麗酒店】 R bar逸庭花草奇幻午茶

距離士林官邸僅5分鐘路程的「台北士林萬麗酒店」是花季特約商店，一樓的時尚酒吧「R bar逸庭」白天、夜裡兩樣風情，花季期間推出的春季「花草奇幻」雙人份午茶饗宴，三層點心塔以香草和花卉元素呈現中、日、西式精緻點心，可嘗到色彩繽紛、滋味迷人的小山園洛綠山丘、櫻花覆盆子蒙布朗、蝶豆花柚香白玉、薄荷紫蘇梅馬卡龍等甜點，燻鮭魚茴香脆片、迷迭香蕈菇雞肉酥盒以及熱賣的玫瑰荔枝可頌。

▲春季「花草奇幻」雙人午茶饗宴，將香草和花卉元素融入點心中，增添賞花遊趣。
▲春季「花草奇幻」雙人午茶饗宴，將香草和花卉元素融入點心中，增添賞花遊趣。

▲台北士林萬麗酒店的逸庭 R bar，戶外有滿滿的綠意。
▲台北士林萬麗酒店的逸庭 R bar，戶外有滿滿的綠意。

DATA

台北士林萬麗酒店
地址：台北市士林區中山北路五段470巷8號
電話：02-8861-2359
時間：R bar逸庭午茶時段14:30-17:00
網址：www.gobooking.com.tw/Renaissance/ShihlinTaipei
消費：花草奇幻雙人下午茶，原價1848元，透過kkday、eztable預訂可享折扣優惠價。

　

【Cristina Candle】體驗香氛蠟燭工藝

花季特約店「Cristina Candle」主打韓式香氛蠟燭與花藝體驗課程，創辦人Cristina擁有KCCA韓國蠟燭工藝協會師資、DFA荷蘭花藝設計花藝師等多項國際認證，教學親切有趣。配合花季期間推出的鬱金香花香氛蠟燭DIY，深受好評，花季結束後同樣能參加香氛蠟燭與花藝製作課程、訂製純手工造型蠟燭，以英國頂級香氛調香，形塑獨一無二的花朵香氛蠟燭，賞花之旅也療癒身心。

▲Cristina Candle創辦人Cristina專研香氛蠟燭和花藝設計多年，教學認真有趣。
▲Cristina Candle創辦人Cristina專研香氛蠟燭和花藝設計多年，教學認真有趣。

▲工作室除了體驗教學，也展售玫瑰花、櫻花、薰衣草、鬱金香造型的香氛蠟燭。
▲工作室除了體驗教學，也展售玫瑰花、櫻花、薰衣草、鬱金香造型的香氛蠟燭。

DATA

Cristina Candle
地址：台北市士林區福壽街83號1樓
FB：Cristina Candle
時間：採預約制，課程長度約1.5小時
消費：課程種類多，收費請洽詢臉書

　

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士林官邸 公園

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