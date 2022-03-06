陽明山「金黃水仙花海＋池塘倒影」搭公車能美拍　還有夢幻級純白海芋搶先看

繼嘉義中正大學「小葉欖仁金黃隧道」浪漫滿開，其實台北陽明山也有一處隱藏版艷黃花海開得正美，搭配池塘倒影、櫻花樹散發濃烈詩意美感，還能與即將登場的雪白海芋列入一日遊行程，花仙子們必收。

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座落陽明公園左方的「湖山綠地」搭公車即可抵達，園內種滿超過千株的水仙花，黃色水仙怒放時化作閃亮美景，還有水池能倒映出夢幻的景色，選對角度還能將吉野櫻一併入鏡，呈現出台北山林畫作版的美感。除了遠景，近拍亦能拍出更加飽滿的金黃水仙，目前為最佳賞花期，也可考慮沿路漫步至陽明山花鐘，升級為健行休憩的半日遊。

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除了園區內的櫻花道，在前往湖山路一段的路道兩旁，還種有整排櫻花樹，盛放時是不少人的取景亮點。值得一提的是，往另一條路則可直上竹子湖，抓拍即將於3/18正式登場「2022年竹子湖海芋季」，目前也已搶先開放朝聖自然白的海芋，透過花控最新攝下的第一手照片，3/4時的花況雖約5成仍已仙氣爆發，不喜歡人擠人可準備列入口袋名單出發囉！

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湖山綠地

地點：台北市北投區湖山路一段公共交通：淡水線劍潭站一號出口轉乘紅5；搭乘公車260、681、假日休閒公車109、111陽明山站下車，步行約5分鐘

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