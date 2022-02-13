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「全台最大祈福天燈」重生回歸！三峽最美燈會展期延長 巨大孔明燈天天能拍
雙北人2月出遊有新著落！作為新北市打卡亮點的「三峽廣行宮燈會」絕美主燈日前在除夕傳來天燈傾倒的消息，負責人當時表示損壞程度超出預期，宣佈「燈會結束前可能都無法將天燈復原」。不過在積極地補救下，官方帶著新的天燈重磅回歸，昨（12日）晚首度啟燈，原訂截至2/20的燈會也確定延長至2/28，讓民眾有更多時間可以安排賞燈，情人節、元宵、228連假不怕沒地方去啦！
三峽廣行宮「花獻幸福」燈會早前透過逾5000顆彩繪燈籠打造「全台最大祈福天燈」，少女系的燈海瞬間成為洗版IG主人公。可惜剛亮燈兩晚，巨大天燈即被強風吹倒，撤走修理時也因主燈結構受損嚴重，導致復原工程出現困難，但官方保證會以復原或其他方式還給大家一個主燈。而最新主燈也在密集的重建作業下正式重生，雖內外都與粉嫩天燈不一樣，但七彩的燈籠亮燈後展現了另一款樣貌，西瓜色系、馬卡龍色調也大大增添了童趣風，日夜都好拍。
重新登場的主燈每日傍晚17:00亮燈，一路閃耀至晚間22:00，假日再加碼延長一小時，讓三峽夜空變得更加耀眼，加碼周邊的燈籠隧道及桃花步道，截至2/28都能搶拍。提醒大家配合現場人流管控、實聯制、禁止飲食且全程配戴口罩，一起安心賞燈、祈福求好運。
「花獻幸福」燈會地點：新北市新北市三峽區三樹路98巷187號之1平日啟燈時間：17:00-22:00；假日啟燈時間：17:00-23:00
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