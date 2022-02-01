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全台最大祈福天燈倒了！三峽廣行宮主燈「被強風吹倒」　正式點燈2天就撤離

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
（為呈現對比效果，右圖稍經裁切至直圖。）圖／三峽廣行宮關聖帝君廟官方臉書、圖／IG@yijiun_lee授權
（為呈現對比效果，右圖稍經裁切至直圖。）圖／三峽廣行宮關聖帝君廟官方臉書、圖／IG@yijiun_lee授權

來不及拍要等明年了！「三峽廣行宮燈會」可謂近年新北市最美春節打卡地標，而2022年「花獻幸福」燈會特別打造全台最大祈福天燈「5米高的粉色燈海」，周邊還加碼花卉步道升級規模。然而除夕（1/31）早上官方卻緊急公告，主燈被強風吹倒、積極搶救中，今（1日）經編輯實際致電確認，官方表示主燈已撤離，原訂2/20結束的燈會確定少了這座坐鎮的巨型孔明燈。

圖／IG@yijiun_lee授權
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三峽廣行宮關聖帝君廟今年「花獻幸福」燈會藉由超過5000顆彩繪燈籠，拼湊出巨大天燈，粉嫩視覺白天超吸睛，夜晚搭配湖水倒影也漂亮，一月上旬即躍升社群洗版主人公。燈會則因疫情攪局延後一星期正式開幕，1/29剛華麗登場，點燈兩晚後隔日就傳來了天燈傾倒的消息。官方於臉書公告，一陣強烈怪風造成天燈傾倒，所幸現場無人受傷，主燈周圍已暫時封鎖並極力搶救中。

圖／三峽廣行宮關聖帝君廟官方臉書
圖／三峽廣行宮關聖帝君廟官方臉書

消息曝光後，民眾湧入留言區感謝工作人員的辛勞、平安最重要。編輯今早致電三峽廣行宮詢問主燈修補進度，官方回應主燈「沒了」，經補充確認確定主燈截至燈會活動結束都不會再回歸。不過附近民眾仍能造訪現場走春，因為旁邊繽紛的燈籠隧道在陽光下仍十分迷人，今年廟方還特別移植了桃花樹製成夢幻的花卉步道，美拍或祈願效果都不減。

圖／IG@yijiun_lee授權
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