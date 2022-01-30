千株櫻花＋101美景！新店＆台北人「免費賞櫻秘境」　騰龍御櫻過年不休息

在台北過年的民眾走春亮點請收！隱身新北新店及台北文山區交界處的「騰龍御櫻」種有多款品種的櫻花，景觀餐廳外還能遠眺台北101的無敵美景，彷彿一座夢幻級秘密花園。值得一提的是，園主無私開放民眾免費賞花，過年期間更是天天開放，最晚營業至晚間8點，代表花控還有機會將夜景一併盡收眼簾。

往年花況。圖／騰龍御櫻 臉書專頁

「騰龍御櫻」園內種有近千棵櫻花樹，最佳視野莫過於可一次賞見市景、山巒、櫻花的組合，除了主要步道也有多條櫻花小徑可以漫步在櫻花海。今年首波同樣有寒櫻領軍唯美櫻花林，雖前陣子因大雨而導致花瓣掉落，官方表示八重櫻、山櫻、垂櫻都漸漸盛放中，滿開時媲美雪景的台灣特有種福爾摩沙櫻也正努力開花中，預計天氣好機會盛放。

往年花況。圖／騰龍御櫻 臉書專頁 往年花況。圖／騰龍御櫻 臉書專頁

如今恰逢春節，園主宣佈過年不休息，除夕至大年初六皆開放入園，代表大家就近就能沐浴在滿開的粉色風光中。而現場還設有自助飲料機，銅板價就能喝飲料賞花，內用則有各式平價主餐及輕食。提醒大家花季期間不提供預約訂位，一律以現場候位為準。

騰龍御櫻地址：新北市新店區玉山路老泉街26巷開放時間：11:00至20:00，每週一休園新年期間：除夕11：00-17：00；大年初一至初六 2/1 11：00-20：00

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