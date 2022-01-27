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台北超狂便當店！「小飯桌」28種口味任選　日銷千個便當還有自家外送團隊

加小菲愛碎碎念 / 文、圖／加小菲

udn走跳美食／加小菲愛碎碎念

這間小飯桌主打選用來自宜蘭員山的白米飯，主廚更是曾在圓山飯店、晶華、福華等大飯店任職過。多達28種口味的便當可以吃一個月都不會膩，每到用餐時刻總是有長長的排隊人龍等著買便當，不過更多都是選擇直接叫外送，他們家擁有自己的外送團隊，每天從早上十點就開始一堆人在外面等著要外送便當，真的是奇觀啊～

其實小飯桌之前是有提供內用的自助餐店，不過自從疫情期間改外帶外送之後，一直都沒有再開放內用，因為光是每天早上出貨的便當量應該就賺飽了吧。

每天早上十點就開始外送，真的不誇張。

每次經過就是好幾個外送人員排隊領便當(誤)

如果是現場點餐的話會提供號碼牌，可以使用街口支付或是Line Pay。有些熱門口味太晚去還買不到，不過下午都沒休息，所以即使三四點肚子餓想吃個主食一樣有得買。

他們家的主廚之前曾經在圓山、福華等大飯店任職超過十八年，所以來這裡可以直接品嘗到大廚手藝聽起來也是挺厲害的!

小飯桌在宜蘭員山擁有自家的專用稻田，好山好水種植出來的白米飯就是好吃。

附上MENU給你們參考

小菲最常買的就是雞腿系列，畢竟我就是愛吃雞，雖然便當價位都是從$100起跳，不過多達四樣的配菜，加上位處東區精華地段，這樣的價格還是吸引了不少忠實粉絲。

另外他們家也有提供更精緻的商務餐盒，就會有多達六種配菜，甚至還可以升級成雙主菜餐盒，這樣一盒看起來也是相當彭湃耶~公司會議訂這個便當我覺得很可以。

最常吃的玫瑰油雞腿便當，一個$105

用圓形便當盒裝盛加上透明盒蓋，看起來就很彭湃又豐盛。

整隻的玫瑰油雞腿就是霸氣。

不過讓我意外的是居然沒有切，雖然這樣啃起來很過癮，但是還是覺得如果可以切一下比較方便入口。

油油亮亮的雞皮鹹香好吃，裡面的肉質也很紮實不會乾柴，表現很不錯耶～

這次吃到的配菜包含油悶筍絲、清炒豆芽菜、高麗菜、辣炒魚板等。

每款配菜的調味都不馬虎，而且份量都還蠻多的，底下的米飯也是粒粒分明不會煮得過濕黏或是太乾，吃完之後才能理解為什麼他們家生意可以這麼好。

紅燒牛腩 $130

這款也是小菲很常吃的便當之一，牛腩給的不手軟，配菜更是滿到幾乎看不到底下的飯。

紅蘿蔔炒蛋、炒冬粉、麻婆豆腐、高麗菜，一樣是每種配菜都很下飯，但覺得如果便當盒換大一點會更好，看老闆擺成這樣覺得好擠喔。

紅燒牛腩帶些微辣度，肉質還算軟嫩而且一旁的紅白蘿蔔都滷得相當入味。第一次吃這款便當的時候覺得白飯有點不夠配，因為真的連配菜都很下飯，對小菲來說他們家是比較偏重口味的，喜歡吃清淡一些的朋友就可以考慮魚系列的便當囉！！

小飯桌

106台北市大安區復興南路一段152號

電話：02 2571 2779

台北滿500免外送費

Line訂購：https://lin.ee/AFVF27i

外送配送時段為11:00-19:00

FB粉絲團：https://www.facebook.com/foundfood

提供街口支付、line pay、匯款

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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