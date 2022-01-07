台北小巨蛋「深夜不限時咖啡廳」　Remember Me Cafe還能「免入場費」聽駐唱表演

位於台北小巨蛋對面巷弄內的Remember Me Cafe，是我曾經的愛店，開店至已滿六年，每週一、三、六、日僅需消費一杯飲品，便可享受2小時的駐唱表演，沒有入場費跟服務費的貼心，加上平日不限時，假日用餐限時多達3小時，受到許多文青跟網美的喜愛。

第一次踏進這間店，是在2017年底的一個冬天，天空下著細雨的周六夜晚。很多人把咖啡廳當成一種心靈上的慰藉，那天晚上，我剛剛失戀一週，挾著分手的悲傷，帶著準備好的剪刀、膠水、色筆跟手作卡片，正在做一件沒做過的事。當時除了希望能挽回一段感情，重拾兩顆破碎的心，也實在很想找個地方救贖自己，好好沉澱一下。

站在咖啡廳外，內裡傳來陣陣駐唱歌手的吉他琴聲，但那一刻，其實再天籟美好的歌聲，我也不覺得有多悅耳，但，我依稀記得音樂所傳遞的情感很真實，跟我當下低落的心情，還有這整間店的氛圍一樣。

冬夜很冷，但記得我的室內卻很溫暖，略帶吵雜的環境，溫馨，是個很有溫度的小空間。

那天晚上，比我還年輕的老闆金萬很晚才進到店裡幫忙，我後來才知道，他當時看著我幾個小時都在剪剪貼貼，一路忙到半夜，其實都不太好意思打擾我，直到我去要了幾根迴紋針跟垃圾桶收拾垃圾時，才勉強搭了幾句話。

半夜兩點，店關了，我跟友人緩步離開。回到家後，熬夜把卡片做完，天亮完工的那一剎那，回想過去幾個小時，覺得很像一場夢。我其實希望未來不要再踏進那間咖啡廳。我對自己說，不想再回憶這種折磨人的心情，也不想再想起那個失魂落魄的自己。

誰知道，幾個月後，我因為工作採訪關係，又來到小巨蛋附近，也不知哪來的勇氣，我又走到這條巷子，並且走進這間讓我百感交集的店。

那個工作天是平日，我一樣在「記得我」坐到很晚，看著深夜的生意竟然比下午跟晚上更加爆滿，我開始對他們充滿好奇，我突發奇想要探究這間店的員工都是誰，還有客人們都是怎樣看待這裡，同時，我也希望努力體會這間咖啡廳想傳達給顧客的一切。突然之間，我做了一個極其荒謬的決定，我希望自己每來這間店一次，都至少要跟一位店員認識（搭訕）跟講到話。

「你好，我是華少，請問怎麼稱呼你？」

「你好，我是美食記者（但寫這篇文時已經離職），我上次有跟XX說到話，我覺得你們很棒，所以想搭訕一下店員（笑），想認識你們。」

不管對方是男是女，我都用這樣的開場白，當時做這件事時，我身邊其實有很多人覺得很誇張跟不可思議，一來這太不像我的個性，二來這其實真的很態度輕浮，而且真的很神經病。

但事實上，我在一次次的「店員搭訕」中，確確實實更深刻地認識了自己。同時，我也慢慢地熟識這間店的所有員工，像是有想法又有自己原則的老闆金萬、從台中來台北打拼、學習力很快的店長點點，喜歡拍照跟文筆讓我非常喜歡的林庭、在休息時來打工賺錢，同時身份還是演員的亦捷⋯⋯等。

這間店的每一個人，雖然都是不同的個體，每個人都有自己的夢想跟不同的特色及專長，但每個人都一樣正能量，並且，每個人全都把「記得我」當家。

那段時間，我其實不知道，店員們對於我這個很愛搭訕的奇怪客人有怎樣的想法，或許對於我常常外送食物覺得歹勢或感謝，但從他們年紀全都比我小，但卻那麼有向心力，每個夥伴也都很認真生活這件事上。

我其實非常想跟這群人變朋友，希望這間店能變更好，希望他們工作時能更加愉悅跟開心。同時，我更想感謝那個下雨的夜晚，這間咖啡廳溫暖了一個剛失戀的靈魂。

在前一份工作採訪時，我某天跟金萬聊了很多，他對為什麼要領養店裡的阿花、Tiger、白腳底等3隻流浪店貓這件事，說出自己的看法。

「這些貓原本全都是流浪貓，因此有著在外漂泊的野性，一開始我們也有想把牠們養在店裡，但發現行不通，牠們後來甚至有好一陣子不願意來，所以我們才改成一種用放養的形式。」

曾經有客人質疑這樣的飼養方式不夠負責任，但金萬卻很堅持：「有時候，我們用我們以為的方式對牠好，其實，那真的是對牠好嗎？如果我們今天強迫牠，可能牠會再也不願意回來這個地方。」

金萬說，3年前他其實剛從日本回台，根本還不會做咖啡，過去也只有在酒吧工作的經驗，因為單純想讓藝文的東西跟興趣結合。想來想去，好像只有咖啡廳可以做到心目中的理想情境，他才有了咖啡廳跟駐唱歌手的想法，而畫冊、菜單、書籍借閱等，全都是希望能吸引「同頻率」的客人。

我邊聽邊想像。第一次走進這裡的「有緣人」，應該會不自覺地先被店面不規則的磚瓦所吸引；庭院的流浪貓，如同形形色色的台北人一樣，有的熱情易於親近，有的貓性十足，很高傲地做自己。

室內牆上的乾燥花及免費書本借閱；抽屜裡的畫冊跟畫筆；假掰的菜單設計（但不得不說非常用心）。牆壁上大大的Remember Me字樣，搭配木桌木椅，也彷彿讓人回到學生時代般的單純愜意。

社群媒體上的記得我，其實更加精采，文青又富文案色彩的臉書及IG PO文，每一段後面都會寫著：「我們被註定了相遇，然後在相遇後記得，無論時過境遷，還是證明了我們扎扎實實的存在著。」

我想，這應該就是這間店的靈魂吧！把它翻譯得更白話一點，「我們註定相遇，永遠記得彼此，不管相隔多久，這個事實永遠不可被抹滅。」重視每一段人與人之間的緣分，這聽起來，是多麼浪漫的一件事啊！

推薦餐點介紹

記得我

店家的招牌黑糖拿鐵，但額外添加可可粉跟砂糖，再用噴槍炙燒，喝起來不會過甜，入口時，嘴唇反而會因為沾附砂糖而有甜味。

金萬說：「很多人喝這杯飲料時，都會用舌頭去抿嘴唇，我們希望大家都能回味這股甜味，所以叫記得我。」熱飲會額外附上一款小紙條，上面的文字除了書上的名言佳句，還會有店家喜歡的歌詞，甚至是店員的文字創作等。

國民紅豆年糕鬆餅

Remember Me Cafe的鬆餅，全都是自己製作，吃起來口感酥脆，這款鬆餅吃起來紮實會牽絲，淋上自己熬煮的黑糖醬、紅豆泥等，有滿滿的思念味道。

薯於泥的緣分

用馬鈴薯泥包裹起司跟高麗菜絲，外層再裹上一層顆粒較大的麵包粉，非常有口感，上面還有特調的辣醬，更添風味。

一人食光

用麵包、沙拉跟地瓜片組合而成，麵包選用含水量比較高的法國吐司，上面的主菜會不定期變換，有時是肉、有時是炙燒煙燻鮭魚，搭配小茴香跟馬茲瑞拉起司；用貝比野菜作成的沙拉口感偏酸，是因為有加入特調的法式芥子醬跟「巴薩米可醋」；店家自己炸的地瓜片與中南部的番薯籤餅不同，不僅沒有加化學原料，還去除了澱粉跟增加糖分，吃起來口感偏甜。

可樂咖啡

我個人最愛的飲品，但其實評價非常兩極，我曾聽過不只一個朋友跟我說「無法接受」，入口時，可樂微酸搭配咖啡的微苦，口感非常多層次，與坊間類似產品不同的是，記得我還會附上一個小湯匙，讓客人可以吃上面的氣泡。

老闆特調

金萬曾經在酒吧跟夜店工作，因此會製作調酒，這款老闆特調就是考驗店家對酒的敏銳度，他說：「很多客人其實對自己想喝什麼沒有想法，但因為信任我們，就會希望我們能幫忙作決定。」每個客人也可以指定不同的店員製作自己的特調飲品，像我曾經喝過林庭的特調，但喝第一口時我都還以為自己點的是咖啡，被他們笑了一番。

這大半年，我跟記得我的店員們，已經從單純的店員跟客人關係，跟某些人已經變成私底下會互相關心跟打氣的朋友，常常覺得，緣分真的很奇妙，然後開始覺得自己很幸運，還有，一切都是最好的安排。

華少不負責評論：

一家店能成功，背後必定融合了許多元素，記得我在南京東路的小巷內，從默默無聞到小有名氣的深夜咖啡廳，已經有3個年頭，這條小巷也因為這家眾人眼中的「網紅店」，開始蓬勃發展起來，從胖老爹、早午餐等店家慢慢進駐，他們也在慢慢站穩腳步之餘，開始陸續開發更多的一系列活動（如話室、畫展），同時開始販售週邊商品（火柴棒、打火機等），未來每個月也都希望能舉辦收費演唱會。

記得我的每個員工，其實沒有細分內外場制度，每個夥伴在不同岡位上，隨時都能出自己的一份力。這樣的作法當然有利有弊。好處是同事間因為都必須搭配，較不會有小團體的誕生、向心力更足，易於排班等。壞處是在員工訓練的能力專精，較難達成快速吸收經驗值，餐點熟練度也容易因興趣、崗位班表調度不同而造成口感上的不一致性。

在記得我久坐的人，時不時會聽到「降低音量廣播」或是看到「店員臨桌提醒降低音量」這件事，客人們對此觀感不一，我聽過不只一次，客人們覺得店裡安靜的時間，只有在聽廣播的那幾秒，事後又會「恢復吵雜」，有些人甚至對廣播這件事嗤之以鼻，反而會忽略店家的用心。

其實，追根究柢噪音的起源，大多數時候，店裡的噪音並非來自某一桌客人（因為該桌會馬上被制止跟提醒），而是每一桌的一點點音量所構成的「環境音」。

再往更細部看，噪音這件事其實跟裝潢及空間布置有非常直接的關係，記得我的空間非常簡單，完整的方形空間，沒有死角跟轉折隱蔽處，坪數小又開放性十足，造成聲音的傳遞更加容易。「噪音」其實是非戰之罪，「廣播」也已經是他們不得已而為之，死馬當活馬醫的作法。

姑且不論廣播治療噪音的成效如何，反過來看，記得我的店員們，其實已經充分把空曠造成環境吵雜的「缺點」，成功轉化成更加迅速到位地照顧到每位客人需求的「優點」，在這件事上，我給予這家店相當高的評價。

「我們被註定了相遇，然後在相遇後記得，無論時過境遷，還是證明了我們扎扎實實的存在著。」下次，當你也想體驗深夜咖啡廳，或想畫畫、看書、玩貓、聽聽不同的歌手唱歌，不妨走進這間店，體會一下我所愛的一切吧！

註：最初的文章寫於2018年，偶然我發現當初搬家時沒有把這篇搬過來，且就此被封印，很不希望認真的心血與回憶被封印，因此2021年底重新將舊文複製過來，若資訊有誤請以店家公告為主。

Remember Me Cafe 記得我咖啡

電話：02-2547-1517

地址：台北市松山區南京東路四段133巷4弄16號1樓

營業時間：週日、週一12:00~22:00，週二～週六12:00~02:00，平日不限時，假日用餐限時3小時

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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