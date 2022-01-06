不說不知的新北秘境！超隱秘網美級景觀餐廳「TREE TOP KAFFA 樹頂上」

『樹頂上咖啡』這間樹林秘境隱藏版景觀餐廳已經讓我珍藏很久了，剛開幕時我們就來朝聖，還有在社團打卡。沒想到樹林也有美美的景觀餐廳，讓我很驚艷，不論白天或夜景的景色都是蠻推薦的。

不過這間網美風的『樹頂上咖啡』地點真的很隱密，就連我們在地人都是繞了一下路才找到它呢！沒想到最近爆紅，成了IG熱門打卡點，所以趕快來仔細介紹一下，讓大家透過照片感受一下悠閒的氣氛，欣賞樹林的美喲～

『TREE TOP KAFFA 樹頂上』在哪裡？

『TREE TOP KAFFA 樹頂上』位置隱密 map ，位在山上，開車跟騎車都要小心。當初是依店家粉絲團建議，開車可走德和街(較陡時間短)，騎車建議走民和街(平坦時間長)。其實開車上來的路讓我們有點害怕，還好有順利到達，不熟路況的朋友，一定要小心騎車跟開車。

『TREE TOP KAFFA 樹頂上』介紹

TREE TOP KAFFA 樹頂上位於山佳火車站附近。在山佳火車站可以逛百年古蹟、拍3D立體彩繪和火車頭，隨後下午再來到TREE TOP KAFFA 樹頂上喝下午茶，我覺得白天景色和夜景都不錯～大可以看一下照片，再決定要什麼時段來坐坐。

店家有提供停車場，不過停車位不多，建議大家先預約再來訪。

樹頂上剛開幕時知道的人不多，尤其地點真的是很隱密，加上山路比較不好開，所以那時人潮不多，十分的悠閒。現在知道人多了，就會比較建議大家最好是避開熱門時段或是先預約比較保險。

怕冷或怕曬的朋友，可選擇一樓的室內座位區，我很愛牆上這面立體的花朵， 看起來好繽紛，相當的精緻。

來到二樓是完全不同的風景和感受，十足的網美風座椅，是樹林比較少見的風格，身為樹林在地人，真的很有被這景色給驚艷到。還有這個拍照用的鞦韆及網美墻，也成了現在IG上熱門的打卡點背景。

我們當時來訪真的是包場的狀態，氣氛超級悠閒，像這像隨意拍照都覺得超美超夢幻。那時真的很怕樹頂上開在那麼偏僻的地方，會不會撐不久？不過人家現在可是樹林熱門景觀餐廳呢！真的太棒了！

另外，露天座位區可以看到的景色也是絕佳，很多人都會想要坐戶外，尤其夜景的氣氛更是浪漫。只不過要注意，秋冬來訪的話，坐在戶外就得加強保暖，因為山上早晚的溫差會比較大哦！

當時櫻花季來訪，還能看到停車場的櫻花盛開，覺得好幸運喔！如果大家是櫻花季來樹林玩，也很推薦到大同山賞櫻花。

樹頂上的鬆餅是熱門招牌點心，不論是擺盤或是口味都是水準之上。

『TREE TOP KAFFA 樹頂上』菜單、低消、用餐時間

菜單可以看這2張圖（引用自TREE TOP KAFFA 樹頂上官方粉絲團https://www.facebook.com/pg/TREETOPKAFFA/menu/），推薦點鬆餅套餐會比較省荷包。

✓用餐時間限時2小時

✓低消每人一杯飲品或一份套餐

『TREE TOP KAFFA 樹頂上』餐點

我很喜歡樹頂上的拿鐵，拉花也好美，可以這樣喝著咖啡，看著美美景觀，真的很幸福。

這次得到太陽下山，一併也把夜景拍給大家欣賞了～希望你們會喜歡我們樹林的夜景哦！

最後再提一下，樹頂上的廁所弄的好乾淨，讓我大加分呢！

TREE TOP KAFFA 樹頂上

TREE TOP KAFFA 樹頂ＦＢ

地址：新北市樹林區德和街17巷15號

電話：0918701883

營業時間：一、三、四、五 11:00~17:00／六日 11:00~19:00 (週二公休)

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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