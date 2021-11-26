菊來運轉！ 台北秋季最大花展 「士林官邸菊展」療癒登場

北部人也有超狂鍋燒麵！新北三重有家今年新開的鍋燒麵專賣店，最吸睛的亮點莫過於各式海鮮都吃得到，蚵仔、天使紅蝦、蛤蜊、草蝦、扇貝乃至小龍蝦或鮑魚應有盡有，一碗就能獨享澎湃海味，主食可選擇粥品或4款麵食。

2021-11-17 12:00