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菊來運轉！ 台北秋季最大花展 「士林官邸菊展」療癒登場

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▲士林官邸菊展_茶壺造景。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲士林官邸菊展_茶壺造景。　圖：臺北市政府工務局／提供

大立菊是每年菊展賞花重點之一。　圖：臺北市政府工務局／提供
大立菊是每年菊展賞花重點之一。　圖：臺北市政府工務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北秋季最大花展「士林官邸菊展」即將在11/26隆重登場，展期至12/12，今年主題「菊來運轉」，透過菊花的洗禮，讓大家忘掉疫情帶來的煩憂，好運跟著來！

這次菊展將展出大立菊、懸崖菊、造型菊、大菊、小菊及菊科草花搭配展場造型物，以「療癒風」來呈現公園處過人的種植技術及佈展功力，邀請民眾來賞菊，洗滌身心靈，士林官邸菊展絕對是你後疫情時代賞花的最佳選擇。

▲2021士林官邸菊展於11/26～12/12登場。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲2021士林官邸菊展於11/26～12/12登場。　圖：臺北市政府工務局／提供

▲士林官邸菊展_球形造景。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲士林官邸菊展_球形造景。　圖：臺北市政府工務局／提供

其中大立菊及造型菊更是耗時將近兩年的時間培育而成，今年更特別配合主題，大家可看到轉動的「大立菊」及「造型菊」，無死角及近距離的欣賞單株百朵千朵大立菊的風采，享受這場菊花秋季盛宴！

此外，除了實體花展以外，也因應疫情推出線上花展，可使用「雲端虛擬實境」進行線上賞花，更有國際線上音樂會、歡樂親子劇、IG實境解謎活動等多場精彩線上活動，此外，活動期間更邀請周邊商家提供優惠一同參與，讓參觀菊展的民眾一次出遊就可以擁有美景美食的雙重享受。

一起來賞菊享受美好秋日時光，2021士林官邸菊展官網 https://2021chshow.taipei

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士林官邸 賞花 美景

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