全台最大14米高LEGO耶誕老人 「2021新北歡樂耶誕城 」12／3起盛大開城

新北歡樂耶誕城12/3盛大開城，打造樂高主燈秀。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「新北歡樂耶誕城」迎來第11周年，首次與丹麥知名玩具品牌「樂高公司」合作，將於12/3盛大開城！除了打造獨家3D樂高雷射光雕投影秀，還將展出全台最大的14米高LEGO耶誕老人。

今年耶誕城規劃了包含：新北市市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」三大燈區，以充滿樂高童趣的裝置藝術，打造獨一無二的耶誕奇幻世界，成為全臺民眾引頸期盼的冬季最大節慶盛事。

▲12/11～12/12「巨星耶誕演唱會」雙壓軸卡司High翻耶誕城。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市市長侯友宜表示，每年耶誕城最大亮點就是市府大樓的3D雷射光雕投影秀，今年首次與樂高公司合作，打造出全臺唯一的樂高主題光雕秀，除此之外，3大燈區也都和樂高結合，就是要給各位好朋友一次擁有好玩、好逛、好買的豐富體驗」，同時今年的光雕秀也突破限制，首度在市府大樓外牆貼膜來增加740平方公尺的投影面積，相當於增加9個羽球場面積，創下市府大樓投影的新紀錄！12/3開城後至明（111）年1/2止，每日17:30-22:00每半點、整點都將播出精彩的樂高光雕秀。

▲歡樂耶誕迎賓_南大門。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

今年「新北歡樂耶誕城」從12/3開城後，週週都規劃豐富系列活動，包含：12/4-12/5邀請有趣市集進駐市民廣場的「耶誕歡樂派對」、12/11-12/12最受矚目的「巨星耶誕演唱會」，此外，為結合農業與觀光，更邀集台東縣、新竹縣、彰化縣等縣市共同響應同樂。

今年耶誕城更首次將活動由實體延伸到線上，在活動官網也推出了「樂高小學堂」邀請樂高達人直播教學樂高創作、「耶誕尋寶趣」讓大小朋友可以在耶誕城開城期間參與尋寶任務，還有「尋找桑塔熊」等好玩線上活動，就是要讓民眾不管身在何處，都可以一起度過一個充滿創意的耶誕佳節！

▲新北歡樂耶誕城樂高模型由全台唯一樂高認證大師-黃彥智先生精心製作。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

▲點燃耶誕願望_萬坪公園。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

市民廣場著名的地標耶誕樹，今年也將展出期間限定的14米高LEGO耶誕老人，加上周邊以香檳金為主色系的燈飾裝扮，絕對讓「新北歡樂耶誕城」成為今年全台灣最亮眼的一座奇幻世界！當然很受小朋友期待的免費遊樂設施—旋轉木馬、咖啡杯，今年也會在市民廣場亮相，帶給小朋友一個歡樂的耶誕佳節。

位於板橋車站站前廣場的燈區，今年也加入了樂高主題元素，包含「樂高小精靈俱樂部」、「樂高耶誕薑餅小屋」等大型拍照裝置，讓站前廣場搖身一變成為樂高世界，而在這裡也會有另外兩座免費遊樂設施—小火車、海盜船，讓小朋友免費暢玩！至於萬坪公園燈區則會展出期間限定的6大樂高耶誕主題裝置，包含「奇幻薑餅屋入口」、「耶誕麋鹿放假去」、「精靈烘焙坊」、「驚喜特技車」、「耶誕機器人」及「點燃耶誕願望」等，引領民眾進入樂高耶誕小村的奇幻世界，讓大小朋友進入耶誕城能感受到一連串的創意及驚喜！

▲新北愛與幸福意象_市民廣場天棚。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

除了三大燈區外，每年最受民眾歡迎的打卡熱點—燈飾天橋，今年將一口氣打造7座，讓民眾拍個過癮！尤其以哥德式藝術尖拱為設計概念，並使用超過16萬朵LED花球的新站路天橋「經典光廊」絕對不可錯過！此外還有新府路天橋「春櫻光廊」、百揚大樓天橋「星塵光廊」、板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的兩座「雲河光廊」、小遠百天橋的「璀璨光廊」，以及位於縣民大道上的麗寶天橋「橘色世界」等，每一座都是攻佔IG神級美照的亮點！

12/3開城點燈後，精彩系列活動中最受矚目的「巨星耶誕演唱會」將於12/11（六）-12/12（日）連續兩天，從晚上六點至十點於市民廣場熱鬧開唱！演唱會舞臺中央與左右兩側，都將設置近1,000吋的大螢幕，同步帶來震撼效果，設計結合豐富動畫、AR虛擬實境的視覺交替，絕對帶給觀眾最驚艷與震撼的視聽享受！

「2021新北歡樂耶誕城」活動官網：https://christmasland.ntpc.gov.tw/

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