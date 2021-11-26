台北陽明山秘境！Tiffany藍牛奶瀑布&森林仙境　「小隱潭瀑布」超夢幻

隱身陽明公園旁有一處人間仙境-小隱潭瀑布，這裡的硫磺溪泉相當特別，呈現乳白色，又稱牛奶瀑布，透過陽光照射下，渾然而成為夢幻的Tiffany藍光澤，像森林仙境般的瀑布美景，真是美極了！不用跋山涉水坐公車就能到，為台北最易到達的瀑布，找一天上山來探索秘境，拍美照放鬆舒壓吧。

透過陽光斜射下，這潭水是不是超級夢幻～

這裡還有小橋流水、景色如畫，隨便拍都像明信片一樣的美～

想到達小隱潭有兩個入口，一個在山下一個在山上，兩個都輕鬆好走，走路不用一分鐘即可到達～

從上面流下的潭水，其實是乳白色，但因旁邊的青白色岩石，加上四周綠蔭，容易讓人產生錯覺，以為流下來是藍色的水。

小隱潭瀑布最佳美拍景點：坐在石階上可以置身於瀑溪中相當愜意～

可以站在溪瀑旁感受它的仙氣～吸收芬多精負離子。

透過光影折射產生不同的美，每次來都讓人驚豔～

近距離接觸可感受瀑布滂沱之美～

這是一座小而美瀑布，因硫磺沉澱之故，石壁上有乳白沉積物，溪水沿石壁縫隙順流而下，拍起來超美的～

這個小而美的隱密景點，開車很容易就錯過，有機會路過不妨停下來感受一下像仙境一般美的小隱潭瀑布。

小隱潭瀑布

台北市北投區湖山路一段（陽明公園旁）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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