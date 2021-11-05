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秋遊東北海岸！ 自行車慢旅懷舊小鎮「卯澳漁村」體驗山海風光

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龍門鹽寮自行車道。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
龍門鹽寮自行車道。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣為自行車王國，且騎乘自行車已成為一股潮流，為推廣自行車旅遊，東北角暨宜蘭海岸國家風景區特別規劃了東北角舊草嶺環狀自行車道，時序現已步入秋季，在涼爽的秋風下，於東北角海岸沿著舊鐵道，領略山海風光，並拜訪懷舊小鎮，進行不一樣的自行車活動體驗！

▲「萊萊秘境」不僅是一處美景之境，還是一個咖啡館。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲「萊萊秘境」不僅是一處美景之境，還是一個咖啡館。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

人們耳熟能詳的台灣民謠《丟丟銅仔》，其中的歌詞提到的火車洞，便是知名的「舊草嶺隧道」。隧道全長2千多公尺，來回一趟約20分鐘，將新北市和宜蘭縣連接起來，進入隧道後更能感受到火車隆隆作響，而復古的鐵路軌道和懸掛牆上的油燈，更是為這條火車隧道增添了一股濃濃的懷舊氛圍，歡迎來自各地的鐵道迷騎乘自行車，前來一睹古早風味的鐵道風光。

▲舊草嶺隧道是台灣民謠《丟丟銅仔》歌詞中的火車洞。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲舊草嶺隧道是台灣民謠《丟丟銅仔》歌詞中的火車洞。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

離開舊草嶺隧道後，一路上更能欣賞一片開闊風景，一邊是無際海洋，另一邊則是徐緩山勢，迎面吹來的清涼海風和優美的風景完全洗滌了身心靈，使悠閒騎乘自行車的心情更加舒暢。

自行車道的途中，正好能順路拜訪知名的懷舊小鎮—卯澳漁村，進入位於海岸角的古早漁村，可感受到一股幽靜古樸的氛圍，漫步卯澳漁村的街巷中，可以看到時光遺留在漁村中的生活痕跡，隨著時光荏苒，過去熱鬧的漁村隨著時間變遷，告別了繁華，留下了以石頭搭建的古厝和老樹，隨著細微海潮聲，靜靜佇立著，更顯一股遺世寧靜的氣息。

▲依山傍海的懷舊小鎮—卯澳漁村。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲依山傍海的懷舊小鎮—卯澳漁村。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

台灣東北角海岸因潮水和季風的打造下，形成多處海岬、海灣及海崖地形，先人們因氣候、地理環境而衍生出獨有的風情人文景點，包括舊草嶺隧道、福隆海水浴場、萊萊海蝕平台、卯澳漁村、三貂角燈塔、馬岡社區等。現在騎著自行車，沿著海岸，欣賞美不勝收的山海風光，於秋高氣爽時節，體驗不同的山海景色。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區馬處長表示，現在已放寬防疫限制，山邊海邊的空曠處已不需戴口罩，民眾可以脫下口罩大口呼吸，東北角海岸的多種山海美景非常適合全家同遊，歡迎大家在假期中可以前往東北角騎乘自行車進行輕鬆旅遊。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區 https://www.necoast-nsa.gov.tw/index.aspx

東北角之友 https://www.facebook.com/necoast.nsa

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漁村 懷舊 鐵道迷

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