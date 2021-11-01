【旅奇傳媒/編輯部報導】秋意漸濃，又是最適合泡湯的季節，新北市金山萬里區溫泉旅宿業的人潮也開始回溫，加上振興五倍券、國旅券的加持，北海岸以泡湯為主題的旅遊方式更加活絡，位於金山的中山溫泉公園歷經翻新整建後，已於日前重新開幕啟用，帶動金山萬里溫泉業在秋冬季另一波盛況。

▲中山溫泉公園。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

新北市金山萬里區溫泉，秋冬時序一直是北海岸地區相當熱門的主題旅遊區域，疫情稍緩以後，更是喜愛泡湯民眾的首選，各家具有合法溫泉標章的旅宿業者，不論是獨立湯屋或是寬敞的大眾池都各有特色，不僅在房內泡湯就可以欣賞無敵海景，金山萬里周邊沿線還有許多知名的打卡熱點，值得安排美好假期到此一遊。

▲金山萬里溫泉區。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

隨著五倍券振興推廣，為吸引喜愛泡湯的民眾著手安排行程，金山萬里旅宿業者除了遵照防疫指引以外，更推出各種優惠措施，包括陽明山天籟度假酒店推出持振興券「0元入住8倍享受」的住房專案，持國旅券享受露天風呂和SPA水世界無限暢遊；鼎帥溫泉會館持振興券及加碼券，不僅享有溫泉房升等，還加贈住宿現金券；水田園農莊民宿持券平日打8折優惠；其他如奇峰石溫泉山莊、金湧泉SPA溫泉會館、金湯溫泉會館、湯語双泉民宿、群策翡翠灣溫泉飯店、萬金溫泉會館、舊金山總督溫泉會館都訂有持振興券、國旅券和美食券等加碼券的優惠活動，對於愛泡湯嘗美食的民眾，絕對是物超所值。

▲金山獅頭山公園。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

▲野柳地質公園。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

中山溫泉公園重現風華 振興券加溫金山萬里暖意濃【圖 / 旅奇傳媒】

金山萬里溫泉區周邊景點豐富，金山獅頭山公園、野柳地質公園、中角灣國際衝浪基地、朱銘美術館等，還可連接陽明山國家公園及北海岸、基隆等景點，中山溫泉公園重新啟用以後，周邊的溫泉產業也將跟著蓬勃發展，遊客前來金山萬里不只能逛老街，更可結合體驗在地特色溫泉、人文與環境生態及豐富地方觀光產業，同時享受溫泉美食，可謂一舉多得，也更令人期待有個豐富又值回票價的溫泉旅遊度假模式。

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