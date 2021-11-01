快訊

江孟芝被爆僅碩士學歷卻獲聘「副教授級職務」 校方出面回應

中山溫泉公園重現風華 振興券加溫金山萬里暖意濃

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
金山萬里溫泉區。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
金山萬里溫泉區。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋意漸濃，又是最適合泡湯的季節，新北市金山萬里區溫泉旅宿業的人潮也開始回溫，加上振興五倍券、國旅券的加持，北海岸以泡湯為主題的旅遊方式更加活絡，位於金山的中山溫泉公園歷經翻新整建後，已於日前重新開幕啟用，帶動金山萬里溫泉業在秋冬季另一波盛況。

▲中山溫泉公園。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲中山溫泉公園。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

新北市金山萬里區溫泉，秋冬時序一直是北海岸地區相當熱門的主題旅遊區域，疫情稍緩以後，更是喜愛泡湯民眾的首選，各家具有合法溫泉標章的旅宿業者，不論是獨立湯屋或是寬敞的大眾池都各有特色，不僅在房內泡湯就可以欣賞無敵海景，金山萬里周邊沿線還有許多知名的打卡熱點，值得安排美好假期到此一遊。

▲金山萬里溫泉區。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲金山萬里溫泉區。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

隨著五倍券振興推廣，為吸引喜愛泡湯的民眾著手安排行程，金山萬里旅宿業者除了遵照防疫指引以外，更推出各種優惠措施，包括陽明山天籟度假酒店推出持振興券「0元入住8倍享受」的住房專案，持國旅券享受露天風呂和SPA水世界無限暢遊；鼎帥溫泉會館持振興券及加碼券，不僅享有溫泉房升等，還加贈住宿現金券；水田園農莊民宿持券平日打8折優惠；其他如奇峰石溫泉山莊、金湧泉SPA溫泉會館、金湯溫泉會館、湯語双泉民宿、群策翡翠灣溫泉飯店、萬金溫泉會館、舊金山總督溫泉會館都訂有持振興券、國旅券和美食券等加碼券的優惠活動，對於愛泡湯嘗美食的民眾，絕對是物超所值。

▲金山獅頭山公園。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲金山獅頭山公園。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

▲野柳地質公園。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲野柳地質公園。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

中山溫泉公園重現風華 振興券加溫金山萬里暖意濃【圖 / 旅奇傳媒】
中山溫泉公園重現風華 振興券加溫金山萬里暖意濃【圖 / 旅奇傳媒】

金山萬里溫泉區周邊景點豐富，金山獅頭山公園、野柳地質公園、中角灣國際衝浪基地、朱銘美術館等，還可連接陽明山國家公園及北海岸、基隆等景點，中山溫泉公園重新啟用以後，周邊的溫泉產業也將跟著蓬勃發展，遊客前來金山萬里不只能逛老街，更可結合體驗在地特色溫泉、人文與環境生態及豐富地方觀光產業，同時享受溫泉美食，可謂一舉多得，也更令人期待有個豐富又值回票價的溫泉旅遊度假模式。

北觀處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸 https://www.facebook.com/northguan/

台灣好湯 https://taiwanhotspring.net/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 舊金山 泡湯

延伸閱讀

國旅券一筆2人折抵 九族文化村推振興券優惠搶國旅商機

新北金山中正路、中華路口易出車禍 增設紅綠燈保安全

金山區長、議員扮魷魚遊戲 義賣口罩捐4國小營養午餐

太陽能公民電廠設金山皇后鎮露營區 綠能收益回饋地方

相關新聞

北投「台版富良野花毯」搶先開花！16萬盆彩虹花海升級，搭捷運秒飛日本

北部花控們最愛花海開花了！有「台版富良野花海」美譽的北投社三層崎公園展區，一直是熱門打卡景點，往年1月開跑，今年種滿16萬盆花草，如今已搶先開花，特別提前在11月就登場，搭捷運、公車就能抵達，交通親民

道地義式滋味！ 二星米其林主廚坐鎮「PASTAIO」　挑高奢華用餐空間+新鮮手作生義大利麵

udn走跳美食／玲玲 台北這家生義大利麵不訂位絕對吃不到！提供八種以上口味與十種以上每天純手工製作義大利麵，由米其林二星廚師Timothy坐鎮指導，櫥窗內多彩的手工麵看起來特別療癒，在Pasta

銀白芒花步道、夢幻湖！秋季限定「2021陽明山國家公園芒草季」懶人包

一到秋天，就有許多山友和網美、帥們往陽明山國家公園跑，除了登山賞秋景，絕大部分的人都是衝著芒花而來，因為每年十、十一月是大家最期待的「陽明山國家公園芒草季」，隨手一拍就是品質和畫面保證的時尚戶外美照，疫情後大家都悶壞了，先來為今年秋天的追芒草做功課吧！

入秋踏青健行好愜意！東北角「草嶺古道」賞銀白芒花、泡好湯

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋意漸濃，微涼的天氣是出門踏青最舒服的溫度。草嶺古道是北台灣最受歡迎的健行路線之一， 全長約8.5公里，起端分別位新北市貢寮區的遠望坑口與宜蘭縣頭城鎮的大里天公廟，全程步行約近

到福隆觀山觀海！一日單車行順遊皮克斯沙雕展　疫後舒放身心最佳首選

【旅奇傳媒/編輯部報導】東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處目前舉辦「2021東北角極東點慢旅自行車騎遊暨福隆生活節」，特別規劃一日單車行和福隆生活節系列二大項目，帶領遊客穿梭於台灣東北角山海之間，徜徉於

新莊不限時咖啡廳！「山林咖啡」隱身公寓的老宅咖啡　加份手作甜點更療癒

udn走跳美食／YOUZI 佑子 – 美食旅行 Travel, Food, Life 新莊這幾年開了不少別具特色的咖啡店，這日來到位於下新莊的山林咖啡Coffee Roaster，隱身在一整

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。