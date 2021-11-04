台北文藝輕旅行！到北投泡溫泉、美拍日式和洋風建築，再訪百年古蹟

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-10-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 北投春天酒店、北投梅庭、北投溫泉博物館。 北投溫泉位於台北市北投區，原為平埔族中的凱達格蘭族(Ketagalan)部落居住的地方，後來清初時期漢人前來北投開墾故改稱『Pataauw』、八投、八頭。 溫泉位於大屯山系下熱泉所在位置不同，因此擁有不同的泉質與色澤，泉質大約有白磺、青磺、鐵磺三種，白磺水色呈白、屬弱酸性，青磺酸性較強、腐蝕力高，鐵磺則因含鐵，水色呈淡紅褐色。 北投溫泉區豐富的旅遊景點，除了北投溫泉博物館外還有地熱谷、北投文物館、北投公園等等，加上附近的溫泉旅館規模較大、住宿也最為集中，自然人文資源也最豐富，是假日休閒時的好去處。

北投春天酒店 | 2 小時

泡湯♨️一直是個人的休閒喜好，不分四季，有事沒事一定要找個溫泉會館泡上個幾小時，放鬆身心，這次選擇老品牌的溫泉會館，北投或是新北投捷運站皆有接駁車可以搭乘，每一小時一班，建議搭乘接駁車上山，徒步下山可以沿途參觀梅庭和溫泉博物館。 春天酒店位於北投溫泉源頭-大磺嘴旁，引流日本號稱『帝王泉』的白磺溫泉，純淨天然，色澤呈牛奶般的乳白色，弱酸性的泉質適合人體肌膚，有助於提高新陳代謝，排出體內有害物質，達到恢復疲勞。原本還挺害怕硫磺味的，幸好白磺溫泉只有淡淡的，不用害怕泡完全身揮之不去的硫磺味。

北投梅庭 | 1 小時

北投梅庭約建於1️⃣9️⃣3️⃣0️⃣年代末期，位於百年北投公園內，沿北投溪河畔谷興建，屋內曾設有溫泉浴池、建有閣樓及防空避難室及已停採的唭哩岸石圍牆，是一棟見證戰爭時代的和洋風歷史建築。2️⃣0️⃣0️⃣6️⃣年以其建築與歷史保存價值被列為「歷史建築」。 北投梅庭自9月18日起將推出特展《幸福就像日常風景》以及系列音樂會活動，邀請阿嬤藝術家-曾鳳麗以對生活的觀察及色彩豐富的創作風格展出畫作及印花紗巾等，搭配音樂展演及在地主題走讀等特色活動。 看著色彩繽紛鮮豔的畫布，出自於高齡阿嬤畫家曾風麗女士，內心充滿雀躍，畫布上的花朵🌺鳥兒🐦是那麼的快樂自在，像是沐浴在春暖花開的季節裡。 🈺️業時間 週一公休 週二～週日：早上9:00～下午5:00 門票🎫：免費🆓

北投溫泉博物館 | 1 小時

北投溫泉博物館前身是「北投溫泉公共浴場」，建於日治時期，整棟建築風格是和洋折衷風格，雙層建築設計。 一樓浴池區為磚造；二樓休憩區為木造，入口處位於二樓。一進去馬上有志工向前告知要脫鞋子，換上現場拖鞋，鞋子有用酒精消毒過，非常安心。目前北投溫泉博物館被列為3️⃣級古蹟，為了避免鞋子刮傷破壞木造建築，這是必須的! 如果曾經到過日本泡湯，不管是日歸溫泉、或是溫泉旅館，都一定會發現有個榻榻米空間，可以讓泡完溫泉的人在此休息聊天。而位在北投溫泉博物館二樓的「大廣間」，有不少旅人在此休憩。 🈺️業時間 週一公休 週二～週日；早上9:00～下午5:00 門票🎫：免費🆓

北投綠色圖書館 | 30 分鐘

北投圖書館為台灣首座綠色建築，建築物以木構造為主，外觀像是一座大型的高架樹屋，並運用了大量的窗戶及大片落地窗，巧妙的利用自然光線，向大自然借景，但在室內並不會感到太過炎熱，因為室外陽台廣設遮陽板及垂直木隔柵，大大降低了熱輻射進入室內，進而達到減少耗能的效果。 🈺️業時間 週二至週六：早上8:30-晚上9:00 週日、週一：早上9:00-下午5:00

三軍總醫院北投分院 | 40 分鐘

若想躲開人潮感受日據時代遺留下來的氛圍、參觀百年古蹟了解北投歷史，甚至還可以免費泡個足湯，那古蹟「前日軍衛戍醫院北投分院」是最好的選擇。 前日軍衛戍醫院北投分院的歷史比北投溫泉博物館還久。有123年的歷史，之前風評頗佳的電視劇《一把青》也曾在這取景過。它興建於西元1898年，年紀比建於西元1913年的北投溫泉博物館前身北投公共浴場，還要久。據歷史記載，1904年日俄戰爭爆發後，大量傷兵被運送至此休養，除了看上北投溫泉♨️的療效之外，「泡溫泉」也可撫慰日本士兵的鄉愁。 🈺️業時間 週一到週日：早上8:30～晚上8:30

IMOMENT CAFÉ 享當下 | 2 小時

結束了文藝之旅，該來填飽肚皮了，近芝山站德行西路上，一間全新透明白房子特別吸引路人目光，跟朋友約了吃小點，於是推薦了集合了早午餐、咖啡館，同時也是私廚及共享美學空間，採光十足的環境不管怎麼拍照📷都美，加上波希米亞風格的裝飾讓人非常的放鬆😌。

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