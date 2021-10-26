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到福隆觀山觀海！一日單車行順遊皮克斯沙雕展　疫後舒放身心最佳首選

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

2021福隆國際沙雕藝季-皮克斯經典主題。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
2021福隆國際沙雕藝季-皮克斯經典主題。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處目前舉辦「2021東北角極東點慢旅自行車騎遊暨福隆生活節」，特別規劃一日單車行和福隆生活節系列二大項目，帶領遊客穿梭於台灣東北角山海之間，徜徉於自然與人文風情，以悠閒緩慢的步調，放鬆感官與身心靈，深入體驗慢活輕旅行。

▲福隆海水浴場。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲福隆海水浴場。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲沙雕DIY教學。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲沙雕DIY教學。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

廣受歡迎、眾所矚目的2021福隆國際沙雕藝術季目前持續開展中，經主辦單位與台灣華特迪士尼公司多次商議終於促成全亞洲第一場「重溫皮克斯經典」沙雕展，自9月中秋連假起推出皮克斯電影沙雕作品，沙雕師們為了呈現「皮克斯經典」的電影角色的靈魂神韻，每部動畫影片都看了至少兩遍以上，將皮克斯動畫經典場景刻畫得微妙微肖，讓無數的大小朋友與皮克斯動畫巨星一起在福隆歡度假期，全家共享天倫，再創旅遊熱潮。本次沙雕展期至10月31日，請大家把握時間來觀賞。

▲福隆生活節-草地瑜伽。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲福隆生活節-草地瑜伽。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

有別於歷年在暑假期間辦理，今年度沙雕展改在秋日時節舉辦，一樣湛藍的天空與太平洋，並不輸給夏日時分，而微涼的風徐徐吹拂，此刻秋高氣爽，沙灘也不再滾燙，更適合親子、情侶等攜手在沙灘上散步，希望這樣的改變給遊客與眾不同的體驗。沙雕展逛完之後，可在福容飯店用餐、住宿，享受泡湯樂趣。

▲星空藝素村。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲星空藝素村。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

回福隆車站的路上，記得在大街上買份極度受人好評的福隆便當，或是到最近新興的景點「星空藝素村」，這裡所提供的餐飲均為素食，融合友善環境和純素飲食理念，希望讓大家到此重新打開心靈與感官，透過集結多元職人攤位，打造以環保、手作、藝術為主題的文創市集，在這裡你可以找到海廢再生藝術、風格插畫小物，手作暖心甜點等好物。

東北角風管處處長馬惠達表示，疫後抒發身心壓力，親近大自然是最好的去處，東北角沿著台2線，山海美景延綿不絕，非常適合全家同遊，歡迎大家來東北角走走。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區 https://events.necoast-nsa.gov.tw/sandart21/

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沙雕 福隆 市集

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