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免爬山療癒全景Get！新北最夯打卡聖地隱身汐止廟宇，夕陽、夜景一把抓

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@wwm0915授權
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如果說南投有「台版青瓦臺」的宮殿景致，新北汐止這處宮廟風限定美景，絕對可以刷新北部人的旅遊清單。雖然位於小百岳半山腰，不必爬山就能登高望遠，欣賞絕佳視野的迷人風光，加上莊嚴的寺廟建築、燈柱等入鏡，夢幻構圖成了許多人的打卡口袋名單。

圖／IG@xuyuz0522授權
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圖／IG@yuxin_ling授權
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此景點隱身汐止大尖山半山腰的「聖德宮」，開車通往山路就能直接抵達，搭乘F911公車也能於聖德宮站下車，惟班次固定需要卡準時間。除了廟宇本身的莊嚴氛圍，聖德宮最吸睛的場景莫過於前庭獨立牌樓的無敵風光，遼闊視野將台北盆地、鄰近的高樓市景與藍天白雲盡收眼簾，加上佇立的燈柱與牌樓建築藝術，增添古色古香氛圍。

圖／IG@xuyuz0522授權、IG@wwm0915授權
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值得一提的是，若傍晚造訪還是個賞夕秘境，幸運碰上火燒雲更是隨手一張美圖，渲染成橘色的天空配上神聖的金爐，亦是帶點華麗的古風典雅視角。若有健行的打算，建議還可挑戰攻頂大尖山、順遊秀峰瀑布，據說夜景也是美度破表，三段式景致筆記起來衝一波！

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