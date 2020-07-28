遼闊山景＋綠瓦宮殿！南投埔里「台版青瓦臺」最夯偽出國必拍，登高望遠美翻

非常時期雖無法出國，但也讓國人發現，原來台灣隱藏著無數堪比國外知名美景的場景，像是南投「寶湖宮天地堂地母廟」就因青瓦與屋頂曲線與韓國總統府主樓特色頗為相似，被網友譽為「台版青瓦臺」，漸漸躍升為熱門「偽出國」景點之一，找個時間絕對要衝一波！

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南投最美廟宇「寶湖宮天地堂地母廟」座落在本就有「小洛陽」之稱的埔里鎮，假日或過年時期也有不少人會專程前去拜拜。由於位於金鷹山上，最大亮點莫過於能登高望遠，賞見連成一線的綠瓦宮殿，再搭配群山環繞、一覽無遺的市景，絕佳觀景視野成就的夢幻美景組合令人陶醉。

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地母廟佔地極大，站在最高處俯瞰建築顯眼的青色屋頂，及神似古代皇宮的設計，讓人秒飛韓國，難怪獲稱「台版青瓦臺」，而階梯視角更是此行最夯必拍。其實這陣子能夠一起好好留守本地，拍爆絕美「偽出國」打卡點，也是非常幸福的事呢！但提醒朝聖的旅人，記得避免喧嘩，維持廟內肅靜，才不會影響參拜的人唷！

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寶湖宮天地堂地母廟

地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號

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