8間台北素食餐廳一次挑！Buffet吃到飽、港式、餐酒館　不吃素也會愛

聚餐時有朋友吃素怎麼辦？素食是現在相當盛行的飲食方式，現在素食選擇也越來越豐富，想要吃素變得不那麼麻煩，更厲害的是還有各種類型的素食餐廳可以選擇！小編真心覺得近期有很多素食餐廳都讓人大開眼界，讓不是吃素的朋友也吃的津津有味，今天小編就要來介紹幾間台北素食餐廳，有朋友吃素就去這裡啦！

養心茶樓

養心茶樓。 圖／IG, zoey.foodie

首先要介紹的是「養心茶樓」，養心茶樓為了讓素食不受限於既有的框架，結合港式茶餐廳，成為台北第一家素食飲茶餐廳，邀請來自五星級酒店的大廚，研發各式特色的素食飲茶料理，精緻美味的程度，不吃素食的人也會愛上。推薦蘿蔔絲酥餅必點，其他可以依據個人喜好來點喔！

營業時間：

午 餐：平日11:30-14:20／假日11:00-12:45、13:00-14:45

下午茶：平日14:30-16:30／假日15:00-16:45

晚 餐：平日17:30-21:30／假日17:30-19:15、19:30-21:30

地址：台北市中山區松江路128號2樓

交通：捷運松江南京站8號出口出站即可抵達。

小小樹食

小小樹食。 圖／IG, hunghuiho

小小樹食在台北有兩家分店，是人氣相當高的素食店，提倡彈性蔬食，成立的初衷是希望可以讓人們偶爾一餐選擇願意蔬食，小小樹食販售的餐點相當多元，像是酸白菜蒸餃、韓式炸雞、薯餅、義大利麵、佛陀碗、甜點等，餐點不含肉但道道美味，且每一道菜都有標示是否含蛋奶、五辛、含辣、全素、含蠶豆等等，最貼心的是都可以客製化喔！如果無肉不歡的朋友遇上吃素的朋友，一起來這裡吃看看吧～用餐環境也相當舒適喔！

【大安本店】

營業時間：12:00-20:30（每月最後一個週一公休）

地址：台北市大安區大安路一段116巷17號

交通：捷運忠孝復興站3號出口，步行約4分鐘

【敦南店】

營業時間：平日08:00-21:30／假日11:30-21:30

地址：台北市大安區敦化南路二段39之1號

交通：捷運信義安和站2號出口，步行約7分鐘

上善豆家

上善豆家。 圖／IG, rosecheng.daily

上善豆家的店面非常美，主要採木質裝潢，店內座位很寬敞，讓小編每次經過都會忍不住停下來多看好幾眼啊～上善豆家是一家日式文青風格的素食店，提供全素、蛋奶素，也曾被評為「全台五大必吃蔬食餐廳」喔！上善豆家主打豆類料理，包含手作的豆腐、豆花、豆漿、豆包，也有鍋物、燒餅、飯食及麵食等選擇，從早餐到晚餐都有提供，點套餐的話還有蔬食Buffet區吃到飽，完全大滿足，小編推薦第一次去的朋友可以點脆皮冰花煎餃來吃看看，它可是上善豆家的超熱賣餐點！

營業時間：平日11:30-14:30、17:30-21:00／假日07:30-11:00、11:30-21:00

地址：台北市大安區復興南路一段107巷16號

交通：捷運忠孝復興站4號出口，步行約4分鐘

果然匯

果然匯。 圖／IG, yu_ru_61

果然匯在台北、板橋、桃園及高雄都有分店，是饗賓餐飲集團的旗下品牌（旗下還有饗饗、旭集、饗食天堂、開飯川食堂），由此可以知道餐點絕對不遜色！果然匯主要採用蔬果及原形食材來料理，也會慎選食材的來源，店內以自助式buffet的方式供餐，每道餐點都會標示出全素、含蛋、含奶、五辛等不同的素別，若有特殊食材像是酒類、堅果等等也都會標出來喔～千變萬化的特色蔬食料理，從披薩、飯及麵食、壽司、甜點、冷盤，還有各種熟食應有盡有，小編超級推薦！

營業時間：

平日11:30-15:00、17:30-21:30

假日11:30-14:00、14:30-16:30、17:30-21:30

地址：台北市大安區忠孝東路四段200號12F

交通：捷運忠孝敦化站3號出口，步行1分鐘

春天素食

春天素食。 圖／kkday

春天素食在台北及台中各有一家分店，是素食界的老牌餐廳了，主要也是採歐式自助餐的方式，讓來用餐的客人都可以自取喜歡的菜色！春天素食的菜色有近百道，而且還會不定期更換菜單；從蔬菜、湯品、飯及麵食、水果、甜點都有，每一道菜都不馬虎，整體吃起來CP值非常高！一不小心就吃太飽了（笑）

營業時間：11:45-14:00、14:30-16:00、17:45-21:00

地址：台北市大安區和平東路一段177號3F

交通：捷運古亭站5號出口，步行約10分鐘

御蓮齋

御蓮齋。 圖／IG, vege.nora_

御蓮齋是一家質感爆高的餐廳，環境高級且舒服，「無添加」是御蓮齋最強調的宗旨，用餐模式很多元，可以選擇自助式buffet，也可以選擇無菜單料理（以人頭計），或者是整桌的合菜。自助式buffet走一個異國料理風！從港式、義式、日式、南洋到台式料理都有，現煮區、沙拉、水果、甜點也都非常齊全，食材都以原形食材為主，來這邊絕對可以吃得健康又滿足。

營業時間：11:30-14:30、17:30-20:30

地址：台北市松山區南京東路五段188號B1

交通：捷運南京三民站2號出口，步行約1分鐘

BaganHood蔬食餐酒館

bagonhood餐酒館。 圖／IG, tmcarmenn

BaganHood蔬食餐酒館位在台北松菸附近，販售沙拉、早午餐、漢堡、甜點等餐點，漢堡採用植物肉，搭配店家親手特調的獨門醬汁，超讚！不知道要點什麼就吃看看他們的漢堡吧！至於飲料的部分，提供咖啡、果汁及酒精飲料等各式飲品，就連含奶的飲料都可以選擇不同的植物奶，像是燕麥奶、豌豆奶等，是非常用心的一家蔬食餐酒館，很適合跟三五好友相約在這裡聚餐，吃飽了還可以去松菸散散步。

營業時間：11:30-16:00、17:00-22:00

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄11號

交通：捷運市政府站1號出口，步行約7分鐘

穗科手打烏龍麵

穗科手打烏龍麵。 圖／IG, hsin__cheng

穗科手打烏龍麵是一家文青的日系烏龍麵店，不同外面的日式烏龍麵，穗科手打烏龍麵的餐點，有冷麵、溫麵、飯食、小菜等各式餐點，都是素食的！像是泡菜冷麵、濃番茄烏龍麵，還有野菜丼飯、燉菜咖哩飯等等，素食者都可以食用，而且烏龍麵都是店家每天純手工製作，這種手打麵條吃起來絕對是一百分！

【忠孝店】

營業時間：

平日11:30-14:00、17:00-20:30

假日11:30-16:30、17:00-21:00

地址：台北市忠孝東路四段216巷27弄3號

交通：捷運忠孝敦化站3號出口，步行約5分鐘

【復北店】

營業時間：週一至四11:30-20:30週五至日11:30-17:00、17:30-21:00

地址：台北市松山區復興北路323號

交通：捷運中山國中站，步行約4分鐘

介紹完這麼多家素食餐廳，有沒有打破大家對素食的刻板印象？在我們的日常裡，素食不再只是青菜、豆腐等印象裡的簡單餐點，也不只是宗教信仰，而是一種生活方式。趕快把這篇存進口袋名單，這些素食餐廳絕對值得一試！

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