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在地人想私藏的美食！基隆「老朱牛肉麵」老牌牛肉麵配滷菜爆好吃

蜜絲米的散步生活 / 文、圖／蜜絲米

udn走跳美食／蜜絲米

老朱牛肉麵位在祥豐街上，在地經營近五十年，因口味濃郁、香味四溢因此在地有固定客群。現由二代經營傳承道地紅燒牛肉麵和滷製小菜口味，鼎沸的人氣配上稀哩呼嚕的吃麵聲，受到在地老饕的喜愛。

麵攤不在基隆廟口市區，建議開車前來或在基隆火車站附近搭 101、103 公車，在二信中學站下車可抵達。

過去老朱牛肉麵店裡有一台三輪車，老闆和老闆娘一邊煮麵，一邊切滷菜。現在由二代接手，據說三輪車已經損壞故沒有再擺放在店內，菜單也調整菜色和價格，但肉、麵、小菜的量都給的極大方。

牛肉麵分為紅燒和川辣兩種湯頭，雙寶牛肉麵則是牛肉加牛肚。為了吸引年輕的顧客光顧，老闆又路需研發出新的口味，增加了牛五花、雙寶、沙朗牛肉麵和雪花豬肉麵等，甚受海洋大學學生與粉絲的喜愛。麵攤上一口大鍋，鍋裡店家精燉的牛肉湯頭搶搶滾，路過就能聞到香味四溢。

紅燒花腱牛肉麵 0

麵條採用半手工麵條，嚼起來有嚼勁，牛肉很鮮嫩，而且很入味。牛腱又分為花腱和腱子心，花腱比較大顆，筋與肉的分布很漂亮。大塊厚切的爽快，料理更保持食材原味，讓客人吃到最古早味的感動。

麵條口感香勁十足，夾起一大口麵稀哩呼嚕的入口，再配上好吃滷味，這樣的吃法真不賴！

紅燒沙朗牛肉麵 0

少見的使用沙朗牛肉部位，切片作為牛肉麵料理，也是店內的人氣餐點之一。牛肉大氣給的不手軟，採用不同口感的牛肉作為牛肉麵，肉味香濃感覺很高檔。

過去的湯頭偏鹹，二代接手後調整菜單，好像也有調整湯頭鹹度，沒有過去那麼死鹹，卻一樣保有濃郁的牛肉香，十分滋味。

經典滷菜拼盤

老朱牛肉麵的滷味小菜，是我的心頭好，常常會來想吃就是因為他的滷味真的很好吃。滷製小菜可以依照個人喜好，自行加上店家特製辣油和酸菜、醬油膏。

◆ 海帶 $20 ◆ 海帶煮得軟軟綿綿的，吸飽了滷汁，入口整個化開海帶卻沒有變形，好吃就是本事之所在。

◆ 豬頭皮 $40 ◆ 豬頭皮色白有光澤又新鮮，滷得夠味軟硬適中、口感柔軟。

◆ 燙青菜 $30 ◆ 以自製醬汁加上蒜泥，口感清脆，丟進牛肉麵一起吃也很好吃。

蜜絲米點評

基隆牛肉麵推薦在地經營近五十年的老朱牛肉麵，經營多年饕客不減，美食力不容小覷。靠近二信中學和海洋大學，是基隆海大生推薦的美食，大份又便宜。老店日前菜單創意更新，除了麵好肉大塊，滷味種類更豐富好吃，紅燒湯頭濃郁甘甜，推薦給喜歡牛肉麵朋友參考。

老朱牛肉麵

地址：基隆市祥豐街 343 號

電話：02-2462-5561

營業時間：下午5:00 – 下午11:00

文章來源：蜜絲米的散步生活 FB：蜜絲米的散步生活

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