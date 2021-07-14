疫後用一台單車走天下！台北隱世秘境「洲美」寂靜之旅　清晨徜徉滿滿綠意

大清早，天還沒亮，這時間的臺北特別美麗。踩著單車往河濱出發，每天迎來的風景都不一樣，但可以肯定，早起的旅人會有一整個幸運之心。於是，懂臺北的人，喜歡天不亮出發，短短二、三個小時，擁抱這城市最美的時刻。

今天去洲美逛逛，清早的旅行適合一個人，也適合二、三做伴，但人別太多，怕吵了剛甦醒的一天。

洲美位在北投，不太有人會走進的世外桃源。從哪條路線前去呢？沿著淡水河自行車道，把溪河連成一氣的路線，蘊藏著城市還在睡夢中的美麗，有時清淡、有時豔麗，就是不會令人失望。所以只要從河道的某個地方進來，一趟美好的旅行過程，就此開始。

新店溪的華中橋上等待曙光，為什麼是華中橋呢？因為往萬華方向的人行道上，剛好面對東方、河道寬廣、水天相映，一整條新店溪的日出精華，集中在此。仲夏，天光早早亮了起來，五點不到牽著單車，站在人行道上等一抹晨曦染亮地平線。橋面很寛，位置略高，早風不論從哪個方向送來，都很舒心。萬華往中和或中和往萬華的車很少，眼光稍微抬高一點，看街燈把冷清拉得好長好長，好像到了雲的心裡。車輛偶爾倏忽而過，劃過一道鮮紅車尾燈，盡管它很耀眼，在這安靜又舒心的晨夜裡，顯得畫蛇添足了。101佇在東方，很高也很遠，立足華中橋眺望，它不過是晨曦裡一抹微小的剪影。曦光中心泛白，然後向外用橙色光彩漸層，由淺漸深，再由深漸藍，最後橙與藍交織在黑夜的邊緣，天亮前天空是深藍色，連雲也染得一身藍色調，傾落在溪水河心，水天相映的美麗，只有懂的人才能擁有。

過了橋，沿著河道往下游，臺北市的岸邊略顯得無聊，但堤防裡面的萬華留存許多艋舺時代的老建築、老故事，踩著單車一條街一條街的閒逛，也得花好多時間，才能稍稍的感染一點舊市區的往日風華。今天，直驅洲美吧！自行車道在萬華的堤外蜿蜒，經過華江雁鴨公園，河邊灘地鋪向河心，新北橋矗立遠方，這裡大約是新店溪和大漢溪匯流處，水生植物長滿灘地，隱避性好，水鳥喜歡住下來，但視野總是被限制著，難以看明白溪河交匯。忠孝橋下附近一整排水黃皮，再過一二個月，入秋後，開滿粉紅色花朵，自行車道也會漫起季節的香味。

騎著，同時想望著季節變換，不知不覺便來到大稻埕碼頭。

水門外是大同區，也是一處老區域，迪化街、老故事一直被延續至今。夏濃了，疫情也嚴峻了，碼頭廣場上人潮愈發的少。眺望河心，總感覺這個夏天特別冷清寂寥。那些運動的行人，大多獨自一人走著、跑著、騎著單車，掠過今夏的早風，或許接下來的旅行，必需學會一個人的移動。

又到了白茅開花的季節，草皮上白茅花序迎風遙曳。這種自然生長的禾本科植物，大多在秋前盛開，白色花穗成群開放，有時河岸綠堤一夕間換上雪白外衣。大自然的驚豔，總是不期而遇。白茅從敦煌水門一路開到了快樂休息站，雖然是盛夏，遇見這屬於秋日的花朵，有幾分對秋涼的期盼。也是，再一個多月就要立秋了。

經過社子島，大屯山的影子落在基隆河裡，一路上有太多流連忘返，若是每個風景都停下腳步，那目的地洲美，不知何時才能抵達。從洲美橋下，焚化爐邊的小徑轉進洲美地區，五分港自行道道，依然獨自佇立水邊。

九份溝，很久以前的雙溪舊河道，後來河道改變了，舊河道留在原地。聽說這裡有九戶人家共同開發、共同使用溪水，所以有九份溝這個名字。臺灣很多地名都是因此來來，龍潭的六分陂、不遠處的八仙農業區，都與當地的發展和生活息息相關。這地方有點隱密，很少人會走進來，單車騎士更少，摒除運動的激昂，單車旅程因為幽靜的木棧道而美好。一處小小的洲美運動公園，老是空在那裡。一個小短坡下滑以後，開始與九份溝並肩而行，二旁樹蔭伸手搭肩，綠色隧道的青草香漫在空氣中，其實河畔春天有苦楝花香、晚春有柑橘花香，直到了盛夏，還有稻子甜甜的香味呢！穿越有點蜿蜒的綠色樹蔭，自行車道架空在溪水上，視野裡沒有什麼人為建築，一付大自然留下的叢林氛圍。竹林、果林，然後轉了一個彎，稻田突然從前方冒出來，清新的空氣與開闊田野迎面而來，這時候，鬱悶許久的心，一下子被打開來，陣陣田園的風澆灌，好舒服、好清爽。

不知道為什麼，旅行到了洲美裡面，心裡都會很平靜、很舒暢，而每個人解讀的田園風光，都會是最美好的記憶。綠田邊有個小水壩，慢慢的思緒開始融合在洲美的一草一木，一下子忘記自己是身在臺北市的某個地方。壩頂可以步行，漫步走向河心，望見水與綠交織，真的好美好美，這不是臺北市吧！是某個離開城市的鄉野。綠一叢、水一方、漁人一坐、心定一夏。

洲美還在，是一種幸福！前方的洲美社區，因為都市更新，已經被拆除，樓房拔地而起。曾經那個有往日味道的小村子，只能隱居在某個旅人的心裡。

自行車小旅行路線

行程：

錦和運動公園→連城路→華中橋→新店溪右岸自行車道→華江雁鴨公園→大稻埕碼頭→快樂休息站→基隆河堤防→基隆河左岸自行車道→社子橋→洲美自行車道→洲美堤防→洲美焚化爐→五分港自行車道→洲美自行車道→洲美街(此處因都更，路線不明)→洲美堤防→洲美快速道路自行車道→原路回程

路線難度：★ ☆ ☆☆☆ 進階

旅行分類：■漫遊 / □深度 / ■運動

總里程：35.5公里

旅行時間：2小時9分

臺北城市的某一天，天光微亮，淡淡的，新店溪好美。

華中橋上的冷清好遠好遠，像到了雲的心裡。

騎單車，停駐橋上，等待晨曦，城市的旅行，很美好。

水與天相映，或說是一種心靈的交流。

五點多，淡淡的橙光傾落在河心裡。

那道自行車道的弧線，劃過城市水邊，一天才剛開始，而旅行必需更早一點。

101不過是曦光中的一抹剪影。

西方的雲，用最美的姿勢，接住東方送來熱情的光芒。

天漸明，月未落，抬頭的風景，因為月色而豐富

牽起單車，往旅程出發，那片雲佔據了大半的視野。

白茅抽出仲夏的花序

穿越迎風搖曳的夏天

基隆河畔，與那些樹草影子共賞曙光。

洲美綠堤上，白茅悄悄地開了。

五分港自行車道，一付往林間深入的原始之美。

樹綠搭成綠隧道

一定得停下來，看綠是如何伸展，聽安靜如何悠遠。

騎行在五分港溪的倒影上，溪水，老是悠悠惹人放慢腳步。

怎麼快得起來！這些透綠，好清新，好漂亮。

落在河心的早光，也不禁躍上岸來，與旅人同行。

驀然回首，像來自未知的國度。

一個小轉彎自有一方天堂。

平淡無奇的構樹，沾染一身亮麗。

一次又一次停車，只因不捨放過每一秒心動。

構樹結果了，滿樹紅通通的果子，有如季節豐收。

走出林子，迎來開闊的田野。

稻香漫過來，微風清吹，好舒心呀。

謝謝上天，送來一個微涼的早晨。太陽不太，可以佇在苦楝樹下，想春天的花香。

再過不久，洲美豐收季節快到了。

從這裡遠眺大屯山，心很靜，風很甜。

這是臺北嗎？美到心底的靜與綠。

文章來源：茶花小屋的分享心世界

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