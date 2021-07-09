微解封後的台北輕旅行！陽明山一日遊　徜徉大草原、看夢幻湖發呆

跟著 Claire 於 2021-01-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 擎天崗大草原、夢幻湖、竹子湖。 在台北必去的景點之一就是「陽明山」 更是我「不知道要去哪裡的時候」的首選 因為就算不是海芋、繡球花季、下雪 還是可以有好多登山、散步道路或是草原走走🚶🏻‍♀️ 每個路段、每個轉角、每個不經意 都可以捕捉和發現到美麗之處🌳 很推薦大家來走走🥰 -

擎天崗大草原 | 1 小時

當你住在台北，想出去走走，又不想跑太遠的時候，我推薦：陽明山🙌🏻 陽明山真的是一個必去的景點而不太會膩 因為一座山就有不少景點及步道。🚶‍♀️ 再來，每個季節去都會有不同的風貌，例如4-6月就有海芋跟繡球花💐、年底的話就是一大堆芒草🍃 首先第一站是觀光客經典：擎天崗大草原 這裡一大片的遼闊草原步道以及一堆欄杆外的牛群🐂，這裡的牛應該是因為環境因素，看起來都非常慵懶，動作都很慢🤣沒有什麼攻擊性的感覺，因為這個地方後來有整修過，比以前更漂亮更乾淨，📷拍起來對應後方的山巒景色，非常好看⛰️

夢幻湖 | 40 分鐘

厲害了❗️夢幻湖不僅是國家級的濕地，擁有天然且豐饒的生物棲地環境，藍天、湖光倒影樹林的樣子根本就是三重奏美景🤩🤩🤩夢幻湖的步道大約是500公尺，近又輕鬆，新手也可以輕鬆達成，而且一路上你可以觀察到周邊植物幾乎都是那種生物課本會出現的種類，如針葉樹、闊葉樹🌲等等，看起來就是和平地的不一樣，感覺很適合生物課校外教學呢🥸😙

竹子湖 | 40 分鐘

到了竹子湖步道，有點可惜不是海芋或是繡球花季，印象中先前海芋季來的時候，田裡一大片白色海芋，再加上田園小農景緻我覺得超美，但這次雖然沒有那個景，但悠閒散步在其中的感覺也很棒！🥰

白房子Yang Ｍing Caf’e | 2 小時

現在，我要介紹一個隱身在陽明山中的法式絕美咖啡廳，真的不誇張，從餐巾紙、桌墊、餐具道室內裝潢，真的都給人一種法式典雅的感覺👰🏻‍♀️，因為肚子沒有很餓，所以點了基本款凱薩沙拉、拿鐵☕️，感受到這個基本款一點都不馬虎，算是用料用心且具精緻的餐點，很可以偶爾就約人上山聊一整個下午👯‍♀️👯‍♀

大屯瀑布觀瀑台 | 1 小時

吃完餐點總該活動一下，來到大屯瀑布感受仙氣並遠離都市塵囂😇這裡是在陽明山的上游處，一路到達大屯瀑布的步道上還有許多蟲鳴鳥叫的聲音，毛毛蟲也倒是不少，大家要小心🐛

雞窩餐廳 | 2 小時

充足了滿滿的芬多精🍃也消耗了許多體力😗，下山吃飯去～～～這次來到位於敦化南路的雞窩餐廳，這間有名的是非常濃郁的砂鍋土雞湯，比起驥園（雞窩是驥園的二代店、平價版）是平價非常多、而且更適合1-2個人吃，份量剛好😄這次也點了不少必點的菜色，又搭配濃郁到有點黏牙的雞湯，覺得根本超級補品啊❣️吃的剛好吃得滿足，用雞湯結束這個完美的一天💖

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延伸閱讀：台北必去｜一日走遍陽明山國家公園🚶‍♀️🍃

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