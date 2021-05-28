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垃圾麵才叫美味、排骨飯超澎湃！新北「鶯歌必吃美食」7選

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@ytlanton；圖/IG@din.foodie；圖/IG@wouteg
圖/IG@ytlanton；圖/IG@din.foodie；圖/IG@wouteg

Shelly@ReadGo

到鶯歌逛老街、參觀陶瓷博物館、玩手拉坏之餘，肚子餓了有什麼一定要吃的鶯歌美食，ReadyGo要來告訴大家！除了鶯歌老街上的必吃美食，附近還有總是人滿為患的日式料理、餐廳，能訂位一定要先訂位，不能訂位就必須早點去排隊，動作太慢就只能等別人都回家了才能吃，甚至吃不到啦！

鶯歌阿婆壽司

說到鶯歌，大家應該都對阿婆壽司不陌生吧！點餐採半自助式，壽司口味種類多樣，蒸蛋、味噌湯全部都只要銅板價，另外也有販售關東煮及涼麵，而且是24小時營業的，無論是早午晚餐還是下午茶宵夜，隨時想吃都可以，CP值超高，如果去鶯歌沒吃過就太遜了！

圖/IG@foodie_slimming
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地址｜新北市鶯歌區中正一路63號

營業時間｜24小時

鶯歌八條壽司

八條壽司從路邊小攤販到現在有了獨立的店面，可見人氣的增長，店內裝潢充滿濃厚是日式風格，主要販售日式料理，生魚片新鮮、活海鮮甜美，價格合理，常常用餐時間一到就客滿，如果吃過了阿婆壽司，下次到鶯歌不妨試試這家。

圖/IG@conniewu423
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圖/IG@wouteg
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地址｜新北市鶯歌區南雅路435號

營業時間｜平日11:30-14:00、17:00-20:30，假日11:30-14:00、16:30-21:00 (星期一休息)

厚道飲食店

鶯歌老街必吃的排骨飯總是大排長龍，老街裡有兩家分店相隔一個轉角左右，皆採復古風裝潢，一間是旗艦店，另一間則是在星巴克附近的舊店。酥炸過後的古早味排骨粉不會太厚重，肉質有嚼勁但不會太柴，配菜會附上切片香腸、筍乾、滷蛋及青菜等，份量十足、用料實在，是來到鶯歌老街一定要吃的美食。

圖/IG@din.foodie
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旗艦店地址｜新北市鶯歌區尖山埔路79號

舊店地址｜新北市鶯歌區育英街85號

營業時間｜平日11:00-14:30、16:30-19:30 (假日中間不休息，星期二公休)

勇伯 垃圾麵

鶯歌在美食的古早味麵攤，之所以被稱為垃圾麵是因為湯頭由大量豬骨去熬，但卻從不去渣，再加上紅燒肉、豬頭肉、韭菜等配菜及調味料，看起來有點混濁，賣相不佳而被戲稱。即使如此，垃圾麵吃起來味道卻與賣相成反比，湯頭濃郁帶點微辣，也可以做成乾麵。

圖/IG@eeooa0314
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圖/IG@ytlanton
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地址｜新北市鶯歌區中正一路157號

營業時間｜16:00-01:30

TEADAY喝茶天-茶家食堂

隱藏在鶯歌陶瓷老街裡的文青茶館，一樓是陶藝品店，《Teaday 喝茶天》則是位於B1。Teaday 喝茶天室內設計以清水模與木質地板為基礎，樓梯其中一側的牆面擺滿了各式陶瓷茶器十分壯觀，凡是在此泡茶聊天的客人還可以從櫃檯後方挑選一組自己喜歡的茶器，由專人示範如何泡茶，而店內餐點在料理過程中多半會加入茶的元素，雖然位於地下一樓，空間和氛圍卻很舒適。

圖/IG@conniewu423
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地址｜新北市鶯歌區重慶街62-1號B1

營業時間｜10:00-20:30

燧人炊事

鶯歌在地陶瓷廠商跨足至餐飲業，燧人炊事位於Teaday 喝茶天的樓上，店內所有餐具都是自家製作的，提供異國風味料理包含西式排餐、義大利麵、手工披薩等等，工業風裝潢融入紅磚元素，飽足一頓後還能體驗DIY手沖咖啡，自己的咖啡自己泡，環境優美很適合和三五好友一起來。

圖/IG@s8865018
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圖/IG@ginnysu0817
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地址｜新北市鶯歌區重慶街62號2樓

營業時間｜10:00-20:00

富貴陶園

結合藝廊型態，富貴陶園一樓是各種雕塑和茶具的展示空間，二樓則是人文藝術餐廳，餐廳的器皿使用合作藝術家的作品，不只有包廂還有戶外座位區，往外看就是鶯歌老街陶瓷館，店內充滿文藝氣息，十分有質感，在熱鬧的鶯歌老街中，竟隱藏著一個低調寧靜餐廳。

圖/IG@alpha19891026
圖/IG@alpha19891026

地址｜新北市鶯歌區重慶街96-98號

營業時間｜週一至週五11:30-20:00，週六日11:30-20:30 (週二休息)

延伸閱讀>>【鶯歌一日遊】不只鶯歌老街！新北鶯歌文青、IG打卡景點推薦

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