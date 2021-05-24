彰化超夯秒殺「爆漿雞排」台北外帶吃得到！2公分厚溫體雞排還會牽絲

台北炸雞控有福啦！彰化二林發跡的「豪傳說雞排」號稱南霸天秒殺雞排，一天只賣3小時卻會火速提早完售，不想撲空絕對要提前預訂。如今這款厚達2公分的超夯溫體雞排已悄然進駐淡水捷運站「紅樹林」附近，開業不久即成在地人隱藏版美食，不住周邊也要列入口袋名單，待疫情穩定後出發去！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

「豪傳說雞排淡金店」隱身大樓住宅區內，距離捷運站「紅樹林」約10分鐘路程。現場提供8款口味炸雞排，每片採用溫體雞肉、現點現炸，2公分真材實料的厚度更是讓人嗑起肉來超滿足。部落客謝蘿莉分享，招牌「泰式雞排」、獨特「醬燒雞排」刷醬後不失美味，淡淡鹹香「海苔口味」和解膩款「梅子口味」也令人驚艷，小孩都會愛。

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若說到鎮店暢銷冠軍品項，絕對不能錯過限定「起司雙重奏雞排」，撕開猶如起司瀑布，拉起來還會牽絲，在酥脆外皮加持下口感更加，新鮮出爐趁熱吃太過癮，每日限量。店內也販售炸物如甜不辣、百頁、銀絲捲、脆薯、雞翅等，最便宜一份25元銅板價，可謂解嘴饞必吃。

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而就如總店開放汽水喝到飽，淡金店也提供免費冰紅茶無限暢飲，為店面一大亮點。不過配合三級防疫警戒期間，目前暫停提供，也提醒大家善用電話預定，減少等候時間，外帶回家也能吃得更安心。

豪傳說雞排淡金店

地址：新北市淡水區淡金路38巷98號營業時間：平日16：00-21：00 假日15：00-21：00（週二公休）

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