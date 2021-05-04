夏天就是要吃冰！「北捷藍線冰品店」5選　爆料八寶冰、鹹甜玉米冰、酸甜鳳李冰吃過都讚

隨著夏天的腳步逼近，來上一碗冰冰涼涼的甜品才能面對炎炎夏日。小編今天整理「北捷藍線」五家必吃冰品店，不少店家是傳承超過一甲子的好滋味，在現今人們喜愛新事物的時代，老牌名店用傳統古早味征服老饕胃。

圖／龍都冰菓專業家臉書粉專

創始於1920年，在地經營超過百年歷史的冰品老店「龍都冰菓專業家」人氣始終屹立不搖，是不少民眾參拜龍山寺、逛完廣州街夜市後的幸福甜點，好口碑不只在網路上擁有超高討論度，連國際遊客都慕名造訪。龍都冰菓專業家在Google上有兩千多則留言、4.1顆星的好評價，去年從廣州街遷址到和平西路上，排隊人潮依舊絡繹不絕，必點冰品就屬人氣最高的「招牌八寶冰」，70元的甜品鋪滿店主親自熬煮的古早味經典配料，囊括芋頭、花豆、綠豆，湯圓、紅豆、花生等，刨冰口感細緻、豆類鬆軟入口即化、圓類軟Q有嚼勁、口味甜而不膩，是款夏季飯後最沒有負擔的沁涼冰品。另四果冰、紅豆冰、季節芒果冰、麥角牛乳汁、芋頭牛奶汁、木瓜牛奶也有許多網友力推，下次到龍山寺祈求平安、拜月老的同時，也不忘到店家坐坐，品嘗龍都的高人氣魅力。

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圖／龍都冰菓專業家臉書粉專

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地址：台北市萬華區和平西路三段192號

圖／雪王冰淇淋臉書粉專

鄰近中山堂、台灣省城隍廟的「雪王冰淇淋」創立於民國36年，是經營超過70年的老牌名店，也是不少台北人的共同記憶，先前因租約問題而熄燈，後來於原址二樓重新開幕，揮別老舊的店舖，二樓店裝吹起懷舊文青風格，大片玻璃窗還能賞綠蔭市景。雪王冰淇淋販售多達73種不同風味的冰淇淋，堪稱是全台口味最豐富的冰淇淋店，種類囊括水果類、滋補類、堅果類、茶品類、美顏類、蔬菜類等9大類型，強調使用天然食材製成，每一口都吃得到新鮮風味，單顆冰淇淋80元起跳，價格偏高。雪王冰淇淋以水果類、堅果類、酒類最受歡迎，其中多款水果口味冰淇淋還能嘗到水果果肉與顆粒，真材實料的口感令人一試傾心；另有豬腳、麻油雞、米糕等特殊款，適合喜歡嘗鮮的吃貨挑戰。

米糕口味冰淇淋。 圖／雪王冰淇淋臉書粉專

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圖／雪王冰淇淋臉書粉專

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地址：台北市中正區武昌街一段65號2樓

西門站｜楊記花生玉米冰

在地經營超過一甲子的老牌冰店「楊記花生玉米冰」位於西門町外圍，是當地人氣頗高的甜品店，疫情前更吸引不少國際遊客慕名排隊，也曾躍上電視媒體與報章雜誌，是到西門町逛街、聚餐後必吃的美食店家之一。楊記花生玉米冰的人氣品項「玉米冰」、「花生冰」皆各有擁護者。玉米冰以清冰淋上糖水再鋪上厚厚一層玉米粒，口感鹹甜交融清爽美味；花生冰則吃得到花生香甜的風味，濃稠綿密口感相當涮嘴。而喜歡多層次風味的吃貨也能選擇「花生玉米冰」混搭款，兩種口味一次滿足。至於季節限定的芒果冰、鳳梨冰，冬季限定的紅豆湯、花生湯也是熱銷品項，楊記花生玉米冰價格落在70元到105元左右不等，在這一年四季都能品嘗新鮮又美味的甜食。

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地址：台北市萬華區漢口街二段38號

忠孝敦化｜北門鳳李冰

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「北門鳳李冰」隱身在台北東區巷弄的古老民宅內，開業至今約莫10年卻已建立好名聲，Google上有近兩千則的評價、拿下4.6顆星的高分，店內幾乎沒有多餘的裝飾，賣的是強調天然、古早味的好味道。北門鳳李冰的招牌品項「鳳李冰」與「荔枝冰」是最熱銷的冰品。鳳李冰以紫蘇梅冰為基底，上頭鋪上些許鳳梨塊，再以單顆紫蘇梅點綴增添風味，口感層次分明、綿密清爽，酸酸甜甜解渴也消暑；荔枝冰選用適合作為冰品的黑葉品種製成，口感酸甜適中，份量扎實且風味濃郁，像是吃了一整杯新鮮荔枝的好味道。除了招牌款外，其餘口味皆可混搭，又以花生、李鹹、桂圓口味深受消費者喜愛，另外還有販售米糕粥、花生湯、紅豆湯等熱食，是一年四季皆可造訪的美味。

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地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄9號

永春站｜大方冰品

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位於捷運永春站周邊的「大方冰品」以用料超大方享有超高知名度，除了永春總店外，松山站、六張犁站皆有分店，每到夏季時節，店家總是擠滿絡繹不絕的人潮，不只是要冰吃消暑，澎湃的配料更是許多民眾甘心排隊的原因。大方冰品一碗傳統刨冰要價60元左右，可挑選4種配料，私心推薦Q彈有嚼勁的芋圓與飽滿扎實的湯圓必加。另有販售傳統冰豆花、仙草或薏仁湯等甜品，皆為飯後不敗的人氣甜點。

圖／IG網友foodwar726授權

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地址：台北市信義區信義路六段99號

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