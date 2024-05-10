最強母親節美食優惠！ 40家up「咖啡+手搖+速食+飯店餐廳」盤點 買一送一、幾歲送幾隻蝦、媽媽爽嗑帝王蟹、龍蝦桶

最強母親節美食優惠整理快看！為大家一次集結超過30家以上的「咖啡、手搖飲、冰品、速食、餐廳、飯店、Buffet」等好康，包含各式品項的買一送一、對中名字免費嗑帝王蟹、依媽媽出生年次享折扣，還有媽媽幾歲送幾隻蝦、多人同行加碼送贈品等，快來瀏覽最適合你和媽媽共度這個週末的美食計畫，準備開吃囉！

|飲冰品優惠|

◎7-ELEVEN

即日起至5/12，CITY系列飲品也有LOVE MOM專用杯套，與指定品項買一送一，到ibon便利生活站列印LOVE MOM母親節賀卡，每張只要15元。

◎全家

全家獨家研製將「巴西玫瑰鑽」單品咖啡轉化為兼具蜜瓜甘甜與堅果木質的華麗香氣，並製成禮物香氛卡片(49元)，還附贈小熱單品美式1杯。另外，即日起至5/28購買Let's Café中杯單品咖啡，可享任選2杯特價99元。

◎星巴克

即日起至5/10，星巴克推出「LOVE MOM」活動，大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，可享「第2杯半價優惠」，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，限當場１次領取。

圖／星巴克提供

此外，5/12母親節當天，在星巴克單筆消費滿888元，即可獲贈哥倫比亞進口康乃馨1支，數量有限，送完為止；並且5/11、5/12的早上11點至晚上8點，還有「特大杯飲品買一送一」。

◎cama café

即日起至5/12，透過cama café APP「寄杯領取」，購買指定大杯手沖精品咖啡「莓果女伶、堅果爵士、黃金曼特寧」享買10送2。另外，全台cama café門市購買相同指定品項，還可享中杯免費升級大杯優惠。

◎西雅圖極品咖啡

自5/10至5/13止，西雅圖極品咖啡有「指定飲品寄杯優惠」，美式咖啡8杯、拿鐵6杯享優惠價520元，5/11、5/12還有任選蛋糕第2件半價。

◎CoCo都可

CoCo都可歡慶27週年，同時搭上母親節檔期，自即起至5/12止，各門市將自行選兩天推出飲品優惠，有明星商品「百香雙響炮」特價40元，與夏日必喝的「檸檬奇遇桔」特價30元，各別現折20元。部分門市不參與，詳情以各分店為主。

圖／CoCo都可

◎功夫茶

即日起至5/12止，功夫茶新品「蜜桃胭脂紅茶」限時買一送一優惠；接著5/13至5/31購買2杯新品，還可獲得「Carol Meat聯名保冰袋」。

◎康青龍

康青龍推出「紫果橙凍」、「紫果紅荔莎莎」兩款紅龍果系列新品即日起開喝！母親節新品優惠至5/13前，於龍來訂線上點餐限定，領券即享「紫果橙凍」買一送一，每人可領2張，領完為止。

此外外，即日起至5/21，於外送平台Uber Eats祭出仙凍蜜茉綠、仙凍黑奶茶「買一送一」，Uber One會員消費滿350元加碼「再享85折」。

圖／康青龍

◎先喝道

於5/12母親節當天，先喝道特別推出「英式玫瑰鮮奶茶」2杯99元的「愛你久久」優惠價，於5/12前購買任一飲品，還可獲得獨家特製的「玫瑰花束貼紙」。

◎翰林茶館

5月份的每週六、日12:00至20:00，於翰林茶館外帶特大杯東方美人享「買一送一」，提醒大家，每人每次限購2組，而桃園機場店、松山機場店；翰林鍋物-桃園華泰店、台中麗寶店不適用。

◎Mister Donut

Mister Donut推出三大優惠，即日起至5/12，任選10款甜甜圈只要299元(限定39元甜甜圈)；還有買飲品送39元甜甜圈好康；且即日起購買5款39元的甜甜圈，加上進口哥倫比亞康乃馨一朵，可享219元甜蜜組合價，售完為止。

◎COLD STONE

COLD STONE近日跨界合作SAMSUNG Galaxy A55 5G，推出４款聯名冰淇淋，同時因應母親節，即日起至5/12還有「大杯冰淇淋買一送一」；即日起至6/13期間至SAMSUNG官方臉書指定貼文，還可領取專屬冰淇淋買一送一券！

圖／COLD STONE

|美食優惠|

◎麥當勞

麥當勞APP全球版週週送上全新優惠券，本週共有9張優惠券可領取，至5/12前，可享「大薯買一送一」；單點雙層牛肉吉事堡，可免費送「小份薯條」！

◎漢堡王

漢堡王即日起至5/31推出多款優惠券，首推人氣點心買一送一，包含西部小華堡、經典脆雞堡、4塊雞塊、脆洋蔥牛肉堡、辣薯球、洋蔥圈、薯條和6款大杯飲品；另外，還有多款「1+1=59」及銅板下午茶優惠，只要臨櫃用手機等方式出示優惠券畫面，或直接報出優惠碼都可享優惠。

圖／漢堡王

◎肯德基

肯德基推出「媽咪520餐」、「親子同萌餐」2款母親節限定桶餐，於5/12前，於官網提前1日訂購餐點，滿800元就送「原味蛋撻禮盒兌換券」1張。

◎摩斯漢堡

於5/15前，凡至摩斯門市索取「母親節繪圖紙」，並在活動期間內，完成著色繪圖紙出示給門市人員，可免費兌換「中杯摩斯咖啡」1杯或「大杯冰紅茶」1杯。每店限量100杯，送完為止。彩繪作品再參與打卡活動，也有機會抽中千元摩斯卡，總計2名。

◎必勝客

必勝客即日起只要購買1個大披薩，就免費招待2份紙包義大利麵、筆管麵，包含波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒雞腿排或焗烤總匯千層麵等口味任選，最低只要555元起！另外，還有披薩外帶買大送大、外送買大送小等好康。

圖／必勝客

◎頂呱呱

國民速食頂呱呱，歡慶母親節特別推出「買一送一」，5/11、5/12連續2天，推「地瓜薯條」和「雞脖子」買一送一。

圖／頂呱呱提供

◎21世紀風味館

21世紀風味館推出最新「21熟客券」，即起至6/18，有5款人氣品項「買一送一」，包含時蔬雞汁飯、雪豆腐布丁、雞肉洋蔥圈、烤雞茸玉米濃湯及蜂蜜綠茶；另外，還有「21香草烤半雞」、「風味手撕雞漢堡」、「炸雞溫蔬菜餐」第2件半價優惠。

圖／21世紀風味館

◎繼光香香雞

繼光香香雞歡慶母親節推出多款「買一送一」，首先即起至5/12推出「黃金鴨香寶」買一送一；5/16至5/19有「原味甜不辣」買一送一；而5/23至5/26推出「蒜脆杏鮑菇」買一送一；5/30至6/2則有「美式脆薯」買一送一。

需注意的是，活動條件為消費滿100元，限定現場門市購買(西門店、環板店、台中三井店、清水店不適用)，亦不適用外送或第三方平台，實際供應依門市情況為主，優惠不得與其他優惠併用。

◎王品牛排

「王品牛排」今年母親節特別推出對身分證尋人活動，即日起到5/31前，只要媽媽姓名中有「真、心、謝、禮」任一同音字，如「珍／貞」「欣」「李」等，不分平假日，到全台王品牛排內用消費兩客套餐，出示證件，就能免費吃價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」乙份！

圖／王品提供

◎旬嚐

王品集團旗下頂級火鍋品牌「旬嚐」，歡慶母親節即日起至5/31，內用點購任一款套餐，即可以520元優惠價，加購「海膽星鑽散壽司」或「日本鰤魚兩吃」一份。

◎和牛涮

王品集團旗下和牛吃到飽火鍋品牌「和牛涮」，歡慶母親節即日起至5/18，不限平假日，只要加入王品LINE官方好友領券，帶媽媽消費2人份極上和牛(768元起)或頂級和牛套餐(858元起)，就免費贈送「日本A5和牛」乙盤。

◎TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS 星期五美式餐廳，推出母親節優惠2,199的雙人套餐，以及4,09元的四人套餐，且在5/13前點母親節套餐還可以獲得與媽咪專屬合照跟相框一組。

◎這一鍋

歡慶母親節，這一鍋Share More吃到飽殿推出優惠，即日起至5/12，只要4人同行並選擇798元套餐，即可參與「時光禮物珍選活動」，出示媽媽身分證件，依照媽媽年齡，幾歲就送幾隻「特級藍鑽蝦」(上限最多50隻)。

這一鍋Share More吃到飽。圖／這一鍋提供

◎燒肉同話

這一鍋餐飲集團旗下的「燒肉同話」慶祝母親節推出「極致饗宴 頂級和牛」套餐，可以吃到最高等級的日本A5和牛；凡於即日起至5/12，只要消費任一套餐，就能在加購單點品項時，依照媽媽身分證上的年次進行折扣優惠！例如45年次媽媽享加購單點品項45折；65年次媽媽享加購單點品項65折，加購單點品項最多折抵3種。

◎問鼎

馬辣國際餐飲集團旗下宮廷火鍋「問鼎」，慶祝母親節特別祭出「媽媽歲數加碼贈玫瑰松阪豬花」活動，即起至5/31期間，只要3位成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知參與活動，同桌每成人消費滿1,000元，並秀出一位女性相關證件，年齡若是在20～29歲，即贈手切玫瑰松阪豬2朵；30～39歲即贈3朵，以此類推。

◎肉多多

樂多多集團旗下的「肉多多」火鍋，歡慶母親節，即日起至5/12，只要4人同行點選套餐，免費贈送由活力梅花豬肉片搭構成的「肉肉山」乙座 。

◎打狗霸

海霸王旗下「打狗霸」歡慶母親節，即日起至5/19，只要4人同行帶母親用餐，媽媽出示身份證件，以同行中最年長母親，即享有「幾歲送幾顆蛤蜊」。

◎柒息地串燒居酒屋

人氣串燒店「柒息地」即日起至5/12推出母親節限定「母親520套餐」，內含4A等級生食級軟𢇁、三顆生食級日本生蠔，以及兩隻生食級大紅蝦，原價640元，母親節組合套餐價只要520元。

圖／柒息地

◎莫凡彼

莫凡彼餐廳於母親節推出「女王海陸饗宴」3人套餐優惠價1,888元；此外，即日起亞5/12止，凡是點購母親節限定套餐，並且至莫凡彼FB或IG的「母親節套餐貼文」完成指定任務，就有機會獲得價值4,000元的莫凡彼餐飲集團餐飲招待券！

◎Mega50

同屬遠東香格里拉飯店集團的Mega50，擁有全台最高50樓Cafe自助餐廳，還有新北最高樓的粵菜「望月樓」，全館3餐廳即日至5/31推出「歡欣母親月」4活動，4活動期間內前往用餐，單筆消費每滿5,000元，即可獲得摸彩券1張；並於6/3各自抽出3名幸運兒，有機會獲得3,000元、5,000元或10,000元餐飲券！

圖／Mega50提供

|飯店.Buffet優惠|

◎台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店推出多項母親節活動，敘日全日餐廳於5/11、5/12母親節連2天，每位成人用餐加送「紐澳良風手抓海鮮」位上餐。

◎台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店的十二廚自助餐廳，母親節檔期加碼餐檯菜色，5/11至5/12兩日，除了阿霞飯店20款招牌菜色無限供應，還有蒜蓉松葉蟹腳吃到飽，更加碼「每人1份龍蝦桶」。

十二廚。圖／台北喜來登酒店

◎福容大飯店桃園店

母親節饗宴價位分為宴會廳12,800元與獨立廂房14,800元(10%服務費另計)，活動期間即起至5/12享瓶裝果汁無限暢飲，再加贈一朵真善美憨兒手作玫瑰花給媽媽。

◎宜蘭綠舞國際觀光飯店

宜蘭綠舞為媽媽們準備了「夏日饗樂趣」1泊2食住房專案，即日起至9/30，提供豪華庭園Villa或豪華湖畔Villa，還包括戶外烤肉或BBQ體驗、豐富自助早餐，還贈送貓咪甜點店擼LALA Sweets及黑RURU CAFE各1張100元折價券，且於5/31前預訂，七、八月的平日(週一至四)入住還可享免加價優惠。

此外，「黑RURU CAFE」在5/11、5/12推出帶母親來享85折、攜小黑鼻羊娃娃享8折的用餐優惠！

◎花蓮瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗天合國際觀光酒店祭出母親節優惠，即起至5/31，雙人入住且同房旅伴中有媽媽或金牛座壽星(4/21至5/20生日)可免費升等至4人房，1泊2食價格10,000元起，並贈送兩位5歲以下兒童免費入住。

◎豐FOOD海陸百匯

台北大直Buffet「豐FOOD海陸百匯」母親節期間至餐廳消費用餐，入場除了招待每位媽媽「花膠鮑魚雞湯」與精美花束之外，6/30前還能參加抽獎，有機會抽中市值15,000元的「長榮航空台北－香港雙人來回機票」，眾多獎項還包含豐FOOD 30天吃到飽、典華雅聚烤鴨二吃、濤濤雙人套餐等，獎項總價值高達15萬元！