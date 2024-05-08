揪媽媽喝「玫瑰荔枝飲」！ 星巴克「3大母親節優惠」 連3天第2杯半價、連2天買1送1快筆記

迎接母親節到來，星巴克宣布推出「LOVE MOM」優惠活動，從5/8起推出全品項第二杯半價優惠，5/11起連兩天享特大杯買一送一， 5/10更推出母親節限定飲品「玫瑰荔枝冷萃咖啡、玫瑰荔枝那堤」，快揪媽咪一起喝！

星巴克於5/10推出2款母親節限定飲品，以花之女王「玫瑰」，特別調製兩款飲品為「玫瑰荔枝冷萃咖啡」和「玫瑰荔枝那堤」，致敬天下每位偉大的母親。

圖／星巴克提供

●星巴克消費滿額，對媽媽大聲說愛

5/12在星巴克單筆消費金額滿888元，即可獲贈哥倫比亞進口康乃馨乙支(數量有限，單店送完為止)。另外，5/8起於全門市單筆消費滿1,350元，即可獲得品牌餐具組乙組(依門市庫存提供，不累贈，紙本飲料券除外)。

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●星巴克連5天特價優惠開喝

星巴克5/8至5/10連續三天，推出「LOVE MOM 第2杯半價」活動，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料享第2杯半價優惠。再加碼，5/11至5/12連續兩天，活動期間11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待！

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●來星巴克與媽咪共進LOVE MOM母親節套餐

歡慶母親節，5/12於指定門市推出LOVE MOM母親節套餐，可享有座位預訂服務。午餐時段(12:00-14:00)，午茶時段(14:30-16:00)。每間門市可訂位數量不同，座位數量有限，訂完為止。

圖／星巴克提供

1,650元午間套餐，內含：無私的愛馬克杯、女神直紋混紡提袋、大杯那堤2杯、芋泥布蕾蛋糕2個、抹茶可麗露2個、松露烤雞生義大利麵2份。

圖／星巴克提供

1,400元午茶套餐，包含：無私的愛馬克杯、女神直紋混紡提袋、大杯那堤2杯、芋泥布蕾蛋糕。