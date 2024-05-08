聽新聞
test
0:00 / 0:00
揪媽媽喝「玫瑰荔枝飲」！ 星巴克「3大母親節優惠」 連3天第2杯半價、連2天買1送1快筆記
迎接母親節到來，星巴克宣布推出「LOVE MOM」優惠活動，從5/8起推出全品項第二杯半價優惠，5/11起連兩天享特大杯買一送一， 5/10更推出母親節限定飲品「玫瑰荔枝冷萃咖啡、玫瑰荔枝那堤」，快揪媽咪一起喝！
星巴克於5/10推出2款母親節限定飲品，以花之女王「玫瑰」，特別調製兩款飲品為「玫瑰荔枝冷萃咖啡」和「玫瑰荔枝那堤」，致敬天下每位偉大的母親。
●星巴克消費滿額，對媽媽大聲說愛
5/12在星巴克單筆消費金額滿888元，即可獲贈哥倫比亞進口康乃馨乙支(數量有限，單店送完為止)。另外，5/8起於全門市單筆消費滿1,350元，即可獲得品牌餐具組乙組(依門市庫存提供，不累贈，紙本飲料券除外)。
●星巴克連5天特價優惠開喝
星巴克5/8至5/10連續三天，推出「LOVE MOM 第2杯半價」活動，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料享第2杯半價優惠。再加碼，5/11至5/12連續兩天，活動期間11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待！
●來星巴克與媽咪共進LOVE MOM母親節套餐
歡慶母親節，5/12於指定門市推出LOVE MOM母親節套餐，可享有座位預訂服務。午餐時段(12:00-14:00)，午茶時段(14:30-16:00)。每間門市可訂位數量不同，座位數量有限，訂完為止。
1,650元午間套餐，內含：無私的愛馬克杯、女神直紋混紡提袋、大杯那堤2杯、芋泥布蕾蛋糕2個、抹茶可麗露2個、松露烤雞生義大利麵2份。
1,400元午茶套餐，包含：無私的愛馬克杯、女神直紋混紡提袋、大杯那堤2杯、芋泥布蕾蛋糕。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言