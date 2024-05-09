證件拿出來！ 2024母親節樂園優惠快追 2大樂園「媽媽免費」、這1家「只要1元」、加映滿額送康乃馨

本週末(5/12)就是母親節了！ 快來慰勞媽媽與全家人一起出發玩樂園，特搜「全台樂園」母親節推出的優惠懶人包，像是小人國、六福村都推出媽媽免費入園，義大遊樂世界祭出「媽媽只要1元」，出示證件就能入園爽玩一天！

⊙兒童新樂園

兒童新樂園將於5/11推出「小黃帽交通安全同樂會」，當天「12歲以下兒童與1位家長享免費入園」優惠，進行免費闖關還可兌換精美小禮物乙份。

⊙小人國

小人國自5/10至5/13止，推出限時母親節活動優惠，媽媽本人於現場購票時，出示「戶口名簿影本和有照片的證件」，並搭配1位現場購買690元全票票價者同時入園，即享「媽媽免費入園」優惠。

⊙六福村

六福村自5/11至5/12止，特別推出「媽媽我愛您」優惠活動，母親與子女同行入園，媽媽本人當天享「免門票入園」，需確認子女之身份證或戶口名簿搭配母親身份證，或其它有照證明文件確認親子關係(孕婦請攜帶媽媽手冊)，同行親友也有799元的優惠票價(最多3位)。

圖／六福村提供

⊙義大遊樂世界

義大遊樂世界自5/10至5/13止，推出「媽媽１塊玩樂園」，母親本人只需戶口名簿影本和有照證件，並搭配一位購買899元全票的同行者，就能以「1元」銅板價入園暢玩。

另外，義大遊樂世界再加贈Shopping Mall的100元電子抵用券，媽媽們可以在樂園的指定櫃位使用。

⊙劍湖山世界

劍湖山世界自即日起至6/2止，推出「假日限定，Girl's Date」優惠，只要2位女神同行，門票享999元優惠，等於1人只要499元，下殺五折玩樂園，不論是女性朋友，也適用於穿著裙裝男性！

此外，自5/10至5/12期間，於蔚藍西餐廳午餐時段用餐享優惠，每日13:00後，可享樂園午後票買一送一，2人同行599元，兩人一組且須同時入園。

⊙加映：佐登妮絲城堡

快帶媽媽來嘉義佐登妮絲城堡欣賞童話花海，自即起至5/12止，週末期間消費滿1,000元，送限量「康乃馨皂花」乙朵優惠，每日限量100朵。