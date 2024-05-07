老情懷飄到桃園了！全台最老西餐廳「波麗路」進軍桃園 試營運「哈根達斯加購」限時7天
最老西餐廳開新店！大稻埕代表性「波麗路餐廳」自1934年開業，擁有忠實老主顧的支持與愛戴。現在，「波麗路餐廳」跨足進軍桃園展店，將於5/10試營運和饕客們相見歡，同步推出「77元加購哈根達斯」的活動，引發網民熱議。
台灣「第一家西餐廳」登陸桃園！結合洋氣和復古懷舊風格的「波麗路餐廳」在大稻埕持續飄香90年，以法式餐、精緻西點與咖啡聞名，重金購置的進口音響更在當年吸引大批人潮朝聖，也是早期青年男女的相親首選，網友分享「感謝這間老餐廳能開這麼久的時間」、「餐食牛排有到水準」、「吃的是情懷」，有人更是一家4代都在波麗路用過餐，從日治到現在。
現在，「波麗路餐廳」宣布正式進軍桃園，並於5/10至5/16試營運，慶開幕推出「哈根達斯加購」優惠，每日前77位顧客，凡消費一客套餐即可以77元加購「哈根達斯迷你杯或一支雪糕」。
而提到波麗路，老饕們都推薦「法國鴨子飯、牛肉咖哩飯」和「美國牛小排」等餐品，甜點「手工布丁」更被讚是「傳承小時候的好味道」。目前桃園店已開放預約，想衝第一波的朋友記得先訂位喔。
波麗路餐廳 桃園77藝文町店
試營運期間：2024/5/10～5/16
試營運優惠：每日前77位顧客，凡消費一客套餐即可以77元加購「哈根達斯迷你杯或一支雪糕」
注意事項：詳細活動辦法請詳閱波麗路公告
粉絲專頁：https://www.facebook.com/BoleroFirst
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