超舒適親子友善餐廳！ 桃園平鎮美食「稻吃甘鷓」客家定食料理好好吃 還有戶外草皮及兒童餐

桃園平鎮美食「稻吃甘鷓」，位於平鎮及龍潭交界處的親子友善餐廳，門口有免費車位，還有戶外草皮區，不定時有親子活動可參加！重點是餐點口味很不錯，還有貼心提供兒童餐，是間可以帶小朋友來用餐的好地方！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「稻吃甘鷓」門口有免費車位，但車位大約只有4-5個，先到先停，停滿就需要在周邊找其他地方停車了！

「稻吃甘鷓」是位於平鎮及龍潭交界處的親子友善餐廳，地點就在馬路旁邊，路過若沒有特別注意很容易錯過呢！

我們這天是平日下午一點到店，沒注意到店家只營業到兩點就要休息，所以吃飯吃得很趕阿。建議11:00-12:00就要到訪用餐，才能有充裕的時間好好吃飯！

店家的環境寬敞舒適，親子友善餐廳當然有提供兒童座椅囉，而且還有兩款兒童餐可以選購，比較可惜的是洗手間沒有尿布台

很棒的是走進店內以後，通往洗手間的方向，這邊有一塊草皮空地，適合帶小朋友來戶外放風！

可惜我們這天抵達的時間太晚，連吃飯的時間都不太夠了，就沒有帶湯包來這邊放風跑跑。若有充裕的時間，來這邊遛小孩肯定很讚啦！

稻吃甘鷓｜完整菜單MENU

這是「稻吃甘鷓」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

入座後需要掃描桌上的QR CODE點餐，用完餐後再到櫃台結帳即可

紅燒牛腩麵朵兒

這款是最多人推薦的「紅燒牛腩麵朵兒」，這吃一口就讓我驚艷耶，這湯頭未免也太讚了吧，好吃到不行，有點微辣且湯頭濃郁還有番茄的鮮甜，牛腩的肉質也很嫩口！

這個麵體是麵疙瘩，口感紮實好吃，因為這個湯頭實在太讚，味道很下飯！我建議可以再加點一碗白飯來配，肯定可以吃得超級飽啦>

這是炸過的櫛瓜，中間還夾了一層像是蝦仁漿的內餡，還蠻好吃的！

定食還會附上小菜，這天吃到的苦瓜口感脆脆的，吃起來雖然略苦，但會回甘。

定食搭配的湯品是蓮藕排骨湯～這個湯品裡面的料蠻多的～我家湯包也愛喝。

私房酸菜魚

這是我老公點的私房酸菜魚，他們的酸菜味道很好耶，湯頭酸V酸V的很開胃，也是一道很下飯的料理！

兒童油雞餐盒

他們的兒童餐有鮭魚和油雞這兩款，我們點的油雞餐盒裡面有地瓜、番茄、豆芽菜、蒸蛋、飯飯、油雞、炸物和果汁！但湯包還小我們沒有給他吃炸的，就交給我們大人吃。

店家有提供兒童餐具，我就加了飯飯還有剪過的豆芽菜和油雞給湯包，之後發現炸物有櫛瓜，就把炸衣剝掉後把櫛瓜也加進去給他吃！

地瓜可以給湯包當手指食物，有食物讓牠抓在手上吃，他就是特別開心啦。

湯包難得出門外食好開心！我們這天帶他來吃午餐後，就到車程距離只要3分鐘的手信霧隱城放風，半天就這樣打發掉了，讚讚。

定食+98元升級B套餐

升級B套餐有甜點和飲料選一，我們選了花生芝麻麻糬和將軍烏龍茶，這麻糬吃起來是鮮奶麻糬的口感，而飲料很小杯，大概兩口就喝光光。

整體來說，這間「稻吃甘鷓」的餐點口味很不錯，有貼心提供兒童座椅和兒童餐，戶外還有草地適合帶小朋友放風，而且還會不定期舉辦親子活動！就是一間很適合帶小朋友來用餐的餐廳，但美中不足的是少了尿布台和哺乳室，不然肯定就完美了啦！這天吃到的＂紅燒牛腩麵朵兒＂非常好吃，未來還會想再訪吃吃看他們其他的餐點。

稻吃甘鷓

地址：桃園市平鎮區中興路九龍段168號

電話：03-460-8866

營業時間：平日11:00-14:00,17:00-20:00,假日11:00-15:00,17:00-20:00（每週一週二公休,其餘公休日請見店家粉絲團公告）

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」