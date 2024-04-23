快閃圓山花博2天！拉麵vs牛肉麵你愛哪一「麵」？全素牛肉麵、冷拉麵 市集限定開賣

愛吃麵的人快來！「有趣市集」這回為麵控們謀福利，請到許多日系拉麵和牛肉麵名店，在4/27、28這兩天在圓山花博展開「What's Your 『MEN』？」主題活動，不管是想吃雞、豚骨或是魚介系拉麵，還有清燉、紅燒、川辣等等牛肉麵，在活動中都吃得到，幫大家省下東奔西跑的時間，週末就帶著碗筷出門來花博走走，支持心中的愛店囉！

圖／ Funtasty 有趣市集臉書

不管你是喜歡雞白湯、豚骨、醬油等湯頭的日系拉麵控，還是紅燒搭配粗麵、清燉加細麵的牛肉麵老饕，在這次的「What's Your 『MEN』？」活動中都能找到自己喜歡的店家，這次還有市集限定的「川味紅燒牛肉麵」，用「以素亂葷」、全植的手法製作，標榜「全素牛肉麵」要挑戰大家的味蕾；另外一款「柑橘海鮮冷拉麵」，以昆布柴魚高湯為底，搭配海魚、炙燒干貝和螢烏賊等新鮮海鮮，加入柑橘後口感更清爽，正好適合春夏之際的多變天氣。還有許多位於台灣各地的名店，將自豪的餐點帶到現場，等著大家細細品嘗。

圖／ Funtasty 有趣市集臉書

「What's Your 『MEN』？」活動在圓山花博的花海廣場舉行，提醒大家可以帶上野餐墊，還有自己喜歡或慣用的碗筷，再揪幾個朋友一起到會場，一起分食各種麵食，才不會自己吃完一碗就結束這回合囉！

有趣市集-What's Your 「MEN」？

活動日期：

4/27(六)11:00～22:00；4/28(日)11:00～20:00

活動地點：圓山花博-花海廣場 台北市中山區玉門街1號(圓山捷運站1號出口，靠近中山北路及流行館)

【拉麵區店家】

雷格食堂、鳳華鶏豚濃湯拉麺、福屋ラーメン、 讓麵煮一會 x 牛浜、青鈴 X 青鳥、勉強中日式海鮮手作料理、らあ麺PETE、春㐂拉麵、菜良拉麵

【牛肉麵區店家】

門前隱味、天下三絕、牛山 、好食圓滿by玖伍牛肉麵、福順家 Fusion Noodles、壹水麵舖、小潘師傅牛肉麵．滷味、 Logo_f 牛肉麵 by Will