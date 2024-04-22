怕要排隊了！連鎖牛肉麵店「豆花吃到飽」一間一間開 「六寶配料、靈魂糖水」無限續 老饕最推「紅燒蒜味牛肉麵」

牛肉麵店「豆花」才是本體！主打麵食的連鎖麵店「麵大廚」以「內用一碗麵享甜品無限吃」打開市場，最低120元就能享用豆漿、檸檬冬瓜茶和豆花，六寶配料及糖水自助超霸氣，更是在大安區、信義區等熱門地點都能吃得到，簡直不要太划算了。

圖／摘自Google地圖 網友羅摟雷（i.am.olafood）

圖／摘自Google地圖 網友潘家倫

被麵耽誤的豆花店！連鎖麵店「麵大廚」主推牛肉麵及日式拉麵，光是紅燒牛肉麵就有原味、蒜香、川麻、番茄等四種選擇，麵條也有刀削麵、中式細麵、日式拉麵等種類可選。有資深饕客分享，最推紅燒蒜味牛肉麵，蒜味十足超濃郁，絕對能滿足愛蒜者。不過，其實有許多人都是衝著「豆花吃到飽」去的，只要內用一碗麵即享豆漿、檸檬冬瓜茶和豆花自助無限吃。

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圖／麵大廚粉絲頁

最值得一提的是，店家並沒有因為是自助就馬虎，除了豆花無限供應外，靈魂糖水、經典配料應有盡有，綠豆、紅豆、花生、芋頭、仙草和椰果等六寶自己加。如果主要是想來吃豆花，建議可點「紅燒湯麵/清燉湯麵」，只要120元就能開吃美味甜品。

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圖／麵大廚市府店IG@nooodle_chef

圖／摘自Google地圖 網友羅摟雷（i.am.olafood）

而「麵大廚」目前以台北、桃園為主要據點，進駐大安區、信義區等一級戰區。以高漲的台北物價而言，網友讚「Cp值高炸了」、「一碗麵就有豆花吃到飽好讚」、「不想推薦 怕以後都要排隊了」。