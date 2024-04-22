快訊

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

朴寶劍、Danielle接力現身！粉絲塞爆桃機爭睹偶像

怕要排隊了！連鎖牛肉麵店「豆花吃到飽」一間一間開 「六寶配料、靈魂糖水」無限續 老饕最推「紅燒蒜味牛肉麵」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友羅摟雷（i.am.olafood）、潘家倫及麵大廚市府店IG@nooodle_chef
圖／摘自Google地圖 網友羅摟雷（i.am.olafood）、潘家倫及麵大廚市府店IG@nooodle_chef

牛肉麵店「豆花」才是本體！主打麵食的連鎖麵店「麵大廚」以「內用一碗麵享甜品無限吃」打開市場，最低120元就能享用豆漿、檸檬冬瓜茶和豆花，六寶配料及糖水自助超霸氣，更是在大安區、信義區等熱門地點都能吃得到，簡直不要太划算了。

圖／摘自Google地圖 網友羅摟雷（i.am.olafood）
圖／摘自Google地圖 網友羅摟雷（i.am.olafood）

圖／摘自Google地圖 網友潘家倫
圖／摘自Google地圖 網友潘家倫

被麵耽誤的豆花店！連鎖麵店「麵大廚」主推牛肉麵及日式拉麵，光是紅燒牛肉麵就有原味、蒜香、川麻、番茄等四種選擇，麵條也有刀削麵、中式細麵、日式拉麵等種類可選。有資深饕客分享，最推紅燒蒜味牛肉麵，蒜味十足超濃郁，絕對能滿足愛蒜者。不過，其實有許多人都是衝著「豆花吃到飽」去的，只要內用一碗麵即享豆漿、檸檬冬瓜茶和豆花自助無限吃。

圖／摘自Google地圖 網友りんくま
圖／摘自Google地圖 網友りんくま

圖／麵大廚粉絲頁
圖／麵大廚粉絲頁

最值得一提的是，店家並沒有因為是自助就馬虎，除了豆花無限供應外，靈魂糖水、經典配料應有盡有，綠豆、紅豆、花生、芋頭、仙草和椰果等六寶自己加。如果主要是想來吃豆花，建議可點「紅燒湯麵/清燉湯麵」，只要120元就能開吃美味甜品。

圖／麵大廚粉絲頁
圖／麵大廚粉絲頁

圖／麵大廚市府店IG@nooodle_chef
圖／麵大廚市府店IG@nooodle_chef

圖／摘自Google地圖 網友羅摟雷（i.am.olafood）
圖／摘自Google地圖 網友羅摟雷（i.am.olafood）

而「麵大廚」目前以台北、桃園為主要據點，進駐大安區、信義區等一級戰區。以高漲的台北物價而言，網友讚「Cp值高炸了」、「一碗麵就有豆花吃到飽好讚」、「不想推薦 怕以後都要排隊了」。

圖／麵大廚粉絲頁
圖／麵大廚粉絲頁

編輯推薦

吃到飽 拉麵 牛肉麵 甜品 豆花

相關新聞

新鍋上桌！欣葉「加送廣島炸牡蠣」、打狗霸第2鍋85折

自1981年創立至今的「欣葉SHABU SHABU」，今春針對店面進行重新改裝，並推出全新餐點「根島生態蝦雙人鍋肴」，還...

酸甜「土芒果」吃到飽！馬辣芒果季　可免費多吃1小時

香氣濃郁的「土芒果」是許多人的童年回憶。馬辣集團旗下的「馬辣」，自即日起限時推出「土芒果季」，讓民眾可以無限品嚐酸甜的土...

怕要排隊了！連鎖牛肉麵店「豆花吃到飽」一間一間開 「六寶配料、靈魂糖水」無限續 老饕最推「紅燒蒜味牛肉麵」

牛肉麵店「豆花」才是本體！主打麵食的連鎖麵店「麵大廚」以「內用一碗麵享甜品無限吃」打開市場，最低120元就能享用豆漿、檸檬冬瓜茶和豆花，六寶配料及糖水自助超霸氣，...

林口喜來登「吃干貝肋排大餐」送糖霜蛋糕！199元加購母親節蛋糕，滿額再抽按摩機

「林口亞昕福朋喜來登酒店」為了感謝全天下辛勞的母親，旗下「宜客樂西餐廳」將於5月11日至5月12日午餐及晚餐時段，推出豪華菜套餐包括現煎干貝、酥炸甘蔗蝦、現煎羊肩排和孜然豬肋排等美味佳餚（每人$1,380+10%起）。前10組訂位更可享有早鳥優惠，包括贈送長條蕾夢糖霜蛋糕，以及優惠價$199元購買4吋「蕾夢心」限定蛋糕（原價$480元），讓媽媽們開心幸福。

今天開放訂位！最難訂麻辣鍋「詹記」西門店5月6日開幕

粉絲們久等了！全台北最難訂的火鍋店「詹記」，自去年底公告即將於台北西門町商圈開設新分店。歷經數個月的等候，詹記也宣告西門...

母親節限定！PASTAIO花漾緞帶麵 揉入繽紛食用花

迎接溫馨5月與即將來臨的母親節，主打匠人新鮮製作義大利麵及融合亞洲元素創意義式美饌的PASTAIO，特別於5月1日至5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。