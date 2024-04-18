沒吃會想念！「日式串炸吃到飽」抹茶季新品登場 超過25款串串無限供應 解鎖霜淇淋升級版新吃法

久久沒吃會想念！來自日本大阪的人氣串炸吃到飽餐廳「串家物語」最新推出「抹茶季」，多款抹茶系甜點一字排開，還有各式熟食與串物無限供應，體驗串炸樂趣免出國。炸物控快約上你的抹茶控夥伴大吃特吃囉！

圖／串家物語提供

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與日本同步！台灣「串家物語」抹茶季豐盛登場，甜點區一片誘人粉綠令人每樣都想來一點，各式蛋糕、日式糰子、巧克力噴泉、霜淇淋統統有。自助區一串串牛肉、豬肉、雞腿肉、蝦子、茄子、地瓜等多達逾25種肉品蔬菜下鍋油炸至金黃，沾上獨門秘製醬料不膩又開胃，還有沙拉、日式泡飯等道地鹹食可以享用，看得到都吃得到，490元起一次吃過癮。

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熟食區新品「燒烤二節翅」和「燒烤翅小腿」美味登場。圖／串家物語提供

4月親子月兒童免費

即日起至4/30，完成指定任務「拍照上傳FB/IG親子用餐合照」或「Google 五星好評」二選一，並於結帳時出示即享一位兒童免費（12歲以下），平假日全時段都適用，服務費另計。

壽星優惠

6/30前，四人同行當月壽星出示證件可享「本人免費」，同桌僅限優惠一位壽星，服務費另計。

此外，有網友特別推薦必拿品項，像是牛肉、炸蝦、章魚燒等，可以搭配梅子粉和胡椒粉吃更香更夠味，吃完被驚豔到激推「大家都去試！意外的好吃！」。

串家物語門市據點：https://www.kushi-ya.com.tw/store.php

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