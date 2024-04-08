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被牛排耽誤的炸雞店！全台最強「我家牛排自助吧」在這裡 懂吃必拿菜品1次看 還有「最狂水果吃到飽」吃回本

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各來源
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全網都敲碗！平價連鎖牛排「我家牛排」是不少人小時候吃排餐的最佳選擇，融入廣受消費者喜愛的「自助吧」元素並加以豐富化，搶訂位和排隊人潮絡繹不絕。3月中，我家牛排南崁店全新開幕，成為吃到飽臉書社團的熱門話題，最低360元起吃到飽超划算。

圖／我家牛排官網
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圖／我家牛排官網
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圖／我家牛排官網
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被牛排耽誤的炸雞店！我家牛排南崁店自3月中起全新開幕，自助吧區全面升級，各式熱炒、炸物、蒸籠小點、湯品統統有，選擇變得更多更豐富，水果區、甜點櫃餐點琳瑯滿目，比起其他分店與品牌更能滿足顧客想大吃的胃。

此外，特別有饕客分享，這間我家牛排食材超級無敵多，最推「炸雞翅」，油飯、肉羹麵線、四神湯也很不錯，引發網友覆議大讚「炸雞翅好好吃！」、「四神湯跟西米露都好喝」。

圖／摘自Google地圖 網友最美老饕菜胖胖
圖／摘自Google地圖 網友最美老饕菜胖胖

我家牛排南崁店的炸雞翅受到老饕推薦。圖／摘自Google地圖 網友溫泉愛好者
我家牛排南崁店的炸雞翅受到老饕推薦。圖／摘自Google地圖 網友溫泉愛好者

圖／我家牛排粉絲頁
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圖／我家牛排粉絲頁
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此外，有網友認為南崁店擁有堪稱「全台最狂的水果吃到飽」，據他當天供餐狀況，吧檯共有19種水果且無重複，還有紅心芭樂、哈密瓜等誠意滿滿，甚至將其稱為「被牛排耽誤的水果專賣店」。另外，也有探店過的網友提到，店內自助區的霜淇淋有3種口味，直呼「超狂的」，光是各吃一支就能回本150元。

圖／我家牛排官網
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圖／我家牛排官網
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我家牛排 桃園南崁店

地址：桃園市蘆竹區中正路1號

營業時間：11:00-22:00

備註：預約使用線上訂位

我家牛排粉絲專頁：https://www.facebook.com/myhomesteak

圖／我家牛排官網
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