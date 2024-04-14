拿坡里買1送1到月底！雙品牌祭優惠 「買大披薩贈隱藏版雞翅桶、炸雞桶買1送1」現省270

速食控接著吃！「拿坡里披薩炸雞」即日起至4/30，推出「買大披薩贈雞翅桶」的爽吃優惠，相當於買一送一現省270元，披薩口味自由選，搭配十分涮嘴的隱藏新品，直接抱著桶吃都不誇張。

圖／拿坡里提供

大家最愛的拿坡里優惠又來了！「拿坡里披薩炸雞」推出「買大披薩贈雞翅桶」的限時優惠，讓你一路吃到4/30。活動期間，外帶或內用「大披薩369元」就送價值270元的隱藏新品「豆乳雞翅桶(6支)」，大披薩不限口味，加贈的隱藏版豆乳雞翅爽度加倍，多汁鹹香帶有微微豆腐乳香氣，一次狂嗑6支綽綽有餘。

有別於前幾次的炸雞桶優惠，本次針對「雞翅桶」祭出好康，令不少喜歡啃雞翅的饕客大讚「雞翅的cp值比雞腿高多了」，而身為雞翅派的你可千萬別錯過囉！

圖／拿坡里提供

圖／拿坡里提供

此外，拿坡里炸雞專賣店限定「炸雞桶買一送一」則優惠到4/17，買「6支酷樂雞腿桶」贈「滋汁腿排桶」，現省270元，兩桶只要390元，把握優惠開享微辣的酥脆爆汁美味。

圖／拿坡里提供

圖／拿坡里提供

【拿坡里披薩炸雞】 買一送一優惠

活動期間：即日起至4/30

優惠內容：外帶或內用「大披薩369元」即贈價值270元的隱藏新品「豆乳雞翅桶(6支)」

備註：供應情況以拿坡里各門市為準

【拿坡里炸雞專賣店】 炸雞桶買一送一

活動期間：即日起至4/17

優惠內容：買「6支酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」，特價390元（原價660元）