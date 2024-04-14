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南部人嗨爆了！南台灣首家「橋村炸雞」開幕推「首6日優惠」 爽嗑酥脆爆汁半半炸雞
南部炸雞控歡呼！韓國連鎖炸雞品牌「橋村炸雞」南部首家門市將於4/16進駐台南正式開幕，大方開出「開幕首6日活動」，引起在地網友一片歡呼「送這麼多」，開始揪團準備爽嗑一頓。
至今爆紅多年的韓國人氣炸雞品牌「橋村炸雞」自去年登陸北台灣即掀起朝聖人潮，2月底正式宣布進軍新竹和台南也引發饕客討論。
終於！在本月16日，南台灣第一間「橋村炸雞」正式插旗台南，落腳新光三越台南西門店，並同步祭出「首6日開幕慶」優惠，4/16至4/18，單筆消費滿200元即贈「橋村精釀啤酒」乙罐；4/19至4/21，點購橋村炸雞半半系列即贈「韓苔苔木薯脆片」乙份，每日皆限前30名。
此外，下載美食通會員APP完成註冊還能領取「50元現金抵用券」2張，活動詳情可見橋村炸雞粉絲專頁。
而盛大開幕的消息曝光後，不少網友都超興奮，留言表示要「吃爆他」、「吃一波」但也有人已預期開幕前幾日會湧入大量排隊人潮。
橋村炸雞南台灣首店 台南西門店
地址：台南市中西區西門路一段658號B2
營業時間：11:00-22:00
粉絲專頁：https://www.facebook.com/KyochonTaiwan
備註：本店座位區與美食街共用，無提供訂位服務
開幕首6日活動（每日前30名）
4/16～4/18：單筆滿200元即贈「橋村精釀啤酒」乙罐
4/19～4/21：點橋村炸雞半半系列即贈「韓苔苔木薯脆片」乙份
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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