南部人嗨爆了！南台灣首家「橋村炸雞」開幕推「首6日優惠」 爽嗑酥脆爆汁半半炸雞

愛吃美式漢堡的人快看！餐廳林立的一級戰區、台北市民大道上新開了一間美式漢堡店「Bounce Back Burger」，主打手拍牛肉排，夾在黑嚕嚕的竹炭麵包裡，多汁的口感太罪惡！還一路賣到凌晨1點，不管當成正餐或是消夜來吃都超讚！這個月還有限定優惠，該出發嘗鮮囉！

2024-04-14 12:00