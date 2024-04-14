一咬爆汁！美式手拍牛肉漢堡店新開幕 賣到凌晨1點 吃消夜也沒問題

愛吃美式漢堡的人快看！餐廳林立的一級戰區、台北市民大道上新開了一間美式漢堡店「Bounce Back Burger」，主打手拍牛肉排，夾在黑嚕嚕的竹炭麵包裡，多汁的口感太罪惡！還一路賣到凌晨1點，不管當成正餐或是消夜來吃都超讚！這個月還有限定優惠，該出發嘗鮮囉！

圖／bouncebackburger IG

由兩位不到25歲的帥氣老闆經營，從街邊的攤車賣進東區，還成為人氣餐廳的「Bounce Back Burger」，以手拍的純牛肉漢堡排搭配新鮮食材、加了竹炭的黑色麵包還有獨家秘制醬料，漸漸闖出名堂，招牌「Bounce牛肉堡」、「焦糖花生牛肉堡」，讓老饕嘴裡噴出豐富的肉汁，讓人一口接一口，捨不得停下；不能吃牛肉的，也有煎烤到金黃酥脆的「煎烤雞腿堡」可以選擇，罪惡程度破表！

圖／bouncebackburger IG

最棒的是「Bounce Back Burger」還營業到凌晨1點，想吃消夜也沒問題！現在只要消費並追蹤官方IG、在Google地圖上留五星好評，就贈送薯條，優惠到4/30，喜歡美式風味漢堡的吃貨們，該出發去試試看黑色漢堡有多～厲害囉！

Bounce Back Burger

地址：台北市大安區市民大道四段36-1號

電話：0989038039

營業時間：平日 11：30～14：00、17：30～凌晨1點，週末17：30～凌晨1點