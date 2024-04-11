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現包現炸「超巨型芝麻球」！岡山人推薦的40多年古早味小吃「燒馬蛋」

小咪ma．吃喝玩樂趣／ 文、圖／小咪

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣

高雄岡山美食推薦，身為道道地地的高雄岡山人，家附近從小吃到大小吃都已經習以為常，最近這一兩年岡山變得好熱鬧，瞬間發現這些古早味小吃也越來越多人來推薦，這次過年就帶大家來吃我最愛的燒馬蛋。

以前我都叫他芝麻球，因為外層裹上滿滿的芝麻下去炸，現包現炸每一顆都是熱騰騰的，不知道什麼時候他就改叫岡山燒馬蛋，哈哈，岡山僅此一家，以前是開在岡山公園對面，玉山銀行前的小攤，現在都擺在岡山統一戲院對面，一眼望去你就能看到他，因為永遠大排長龍，這古早的老味道不管是在地人或是遊客都會來上一包啦。

岡山燒馬蛋

820高雄市岡山區壽天路92-94號

0981954422

三~五 10:00–17:00 / 六~日 09:00–17:00

岡山燒馬蛋｜製作過程

燒馬蛋其實跟地瓜球、芝麻球有點類似，主要用地瓜+糯米下去製作，裡面會包一點內餡，口味只有花生跟紅豆，他的內餡不像芝麻球那樣飽滿，就淡淡的提味。

岡山燒馬蛋會這麼好吃就是他都是現包現炸，大家一次都是買好多顆，所以每次起鍋一下子就掃被空了。

炸的方式跟炸地瓜球一樣，把空氣壓出來讓外皮更彭，圓滾滾的模樣超可愛的，在一旁排隊時口水都快流下來了。

岡山燒馬蛋｜價格

以前買是一顆10元，現在好像是4顆50元，那天老闆給我撒咪斯，因為這一鍋只剩6顆，我要買8顆，他就給我個小優惠啦，不然我還要再等下一鍋捏，開心。

花生(紅點)

我覺得燒馬蛋好吃的地方就是他真的好Q，外面滿滿的芝麻咬起來超香的，花生用的是花生粉，遇熱會變得有點黏稠狀，口感比較清爽，花生味真的就淡淡的。

紅豆

紅豆也是薄薄的紅豆，不會太搶戲，建議大家就買綜合就好，哪一種口味都沒什麼差，因為燒馬蛋的口感比內餡更突出啊，哈哈，有空來岡山逛逛一定要來嘗嘗看，這個放大版的芝麻球啦。

岡山燒馬蛋

地址：820高雄市岡山區壽天路92-94號

電話：0981954422

營業時間：三~五 10:00–17:00 / 六~日 09:00–17:00

公休日：一、二

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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