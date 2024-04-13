4/14黑色情人節！ 單身快樂「美食+手搖優惠」集合 小七寄杯咖啡520元、飯店咖啡免費、仙草凍奶茶買一送一

源自於韓國的4月14日「黑色情人節」，是一個節日讓那些在2/14情人節、3/14白色情人節都收不到任何禮物的人也能慶祝，多半是單身男女在4/14這天穿上黑色服飾前往餐廳吃炸醬麵，或享用不加糖也不加奶精的黑咖啡。

在台灣的美食餐飲業者也響應跟風，台北漢來大飯店指定時段可限量兌換Nespresso黑咖啡1杯或品嚐韓式炸醬麵；台中豐邑Moxy酒店則可嚐到黑色幽默炸物拼盤等黑色美食；頃刻間手搖喊單身萬歲，獨家推出草莓酪酪可可優惠；康青龍則祭出仙凍黑奶茶買一送一，快來看看還有哪些讓單身者快樂喊「我單身我驕傲」的優惠集合包！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」自3月31日至4月1日推出限時2天活動，CITY CAFE大杯濃萃美式410杯10,000元，CITY CAFE厚乳拿鐵410杯16,000元，每日皆限量2,000組。圖／7-ELEVEN提供

迎接黑色情人節，7-ELEVEN自4/14起至4/17推出行動隨時取指定飲品520元優惠，包括濃萃美式咖啡15杯、厚乳拿鐵咖啡13杯、大杯卡布奇諾咖啡14杯、蜂蜜美式11杯，還有一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶12杯，各組合統統520元。

圖／7-ELEVEN提供

●台北漢來飯店

台北漢來飯店將於4/14黑色情人節當天上午08:00-10:00及下午14:00-16:00兩時段，只要身上配戴有黑色元素，即可於飯店一樓大廳領取Nespresso精選膠囊美式熱咖啡1杯(限量100杯)。

同時攜手87年老牌金蘭食品共同慶祝黑色情人節，於4/14至4/30期間入住行政樓層與套房，於25樓行政酒廊「貴賓軒」除可享有各項專屬禮遇，如專屬空間辦理入住及退房、全天供應生啤酒、氣泡水、特選咖啡茶飲及餐點，傍晚時段Happy Hour更有精緻酒水推車，精選10款酒款與軟性飲料，活動期間還將提供獨家主廚現做帶有筋道的彈牙韓式炸醬麵，搭配以招牌金蘭食品為基礎製作的「韓式炸醬便利包」。

●台中豐邑Moxy酒店

千禧世代而生的台中豐邑Moxy酒店也有黑色情人節活動，推出融合了餐點及Y2K單身情歌的「佐餐黑情歌」菜單，民眾可以在4月期間於1F The Moxy Bar品嚐到如「黑色幽默炸物拼盤」、「苦辣酸甜多力多滋」等黑色美食及「黑色愚人」和「白色情人」兩款限定調飲。菜單也提供相應的Spotify歌單，讓民眾在吃的同時，也可聽著Y2K金曲單身情歌。

●頃刻間

歡慶4/14黑色情人節，士林在地人氣手搖「頃刻間」將打造一場讓味蕾心跳不已的派對！即日起至4/21，期間限定推出「草莓酪酪可可」相挺單身貴族，慶祝單身萬歲，即使沒有伴侶，仍然可以過一個溫暖的情人節。原價中杯59元、大杯69元的草莓酪酪可可，現在只需99元即可一次擁有！

●康青龍

康青龍祭出「黑閃好康」優惠，即日起至4/14，龍來訂線上點餐限定，領券即可享有「仙凍黑奶茶」買一送一優惠，厚黑鐵觀音奶茶搭配軟嫩滑順的曜黑仙凍，黑色情人節喝這杯最對味！