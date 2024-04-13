網友爆動了！「涮乃葉」吃到回本引熱議 「壽司吃到飽」2門市驚喜限定
吃到飽控一定要追！ 日前有網友在「台灣吃到飽buffet美食優惠情報推薦」臉書社團分享，在「台北遠百涮乃葉」吃到飽的驚喜體驗，揭示了這家店有提供壽司吃到飽服務，價格僅比一般火鍋料理多出約50元，「涮乃葉」超狂壽司吃到飽服務，瞬間引發網友熱烈討論。
貼文一出許多老饕紛紛回應表示早已知悉該店提供壽司吃到飽服務，並推崇其高CP值，稱讚涮乃葉為北部地區僅有提供壽司的火鍋店之一，強調價格合理且吃到飽的特色。不少網友紛紛表示下次會前往品嚐，並推薦給其他喜歡壽司和火鍋的朋友。
根據涮乃葉的官網介紹，原來只有位於台北「信義遠百店」以及在南台灣的「高雄義享店」兩分店，提供了這種壽司吃到飽服務。經過網友驚喜踩點分享，瞬間讓涮乃葉「壽司吃到回本」引爆熱門話題，吸引更多顧客前來品嚐。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言