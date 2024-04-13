網友爆動了！「涮乃葉」吃到回本引熱議　「壽司吃到飽」2門市驚喜限定

吃到飽控一定要追！ 日前有網友在「台灣吃到飽buffet美食優惠情報推薦」臉書社團分享，在「台北遠百涮乃葉」吃到飽的驚喜體驗，揭示了這家店有提供壽司吃到飽服務，價格僅比一般火鍋料理多出約50元，「涮乃葉」超狂壽司吃到飽服務，瞬間引發網友熱烈討論。

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貼文一出許多老饕紛紛回應表示早已知悉該店提供壽司吃到飽服務，並推崇其高CP值，稱讚涮乃葉為北部地區僅有提供壽司的火鍋店之一，強調價格合理且吃到飽的特色。不少網友紛紛表示下次會前往品嚐，並推薦給其他喜歡壽司和火鍋的朋友。

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根據涮乃葉的官網介紹，原來只有位於台北「信義遠百店」以及在南台灣的「高雄義享店」兩分店，提供了這種壽司吃到飽服務。經過網友驚喜踩點分享，瞬間讓涮乃葉「壽司吃到回本」引爆熱門話題，吸引更多顧客前來品嚐。

圖／涮乃葉官網

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