3大可愛爆擊！ 「壽司郎 x 馬來貘」聯名貘術馬克杯、貘力環保袋必收 內湖大潤發店新開張、限量「萌抱小便當」快搶

壽司郎可愛爆擊連發！ 繼日前和京都抹茶辻利茶舖聯名推出抹茶甜點掀起話題，最新攜手知名插畫家Cherng打造全新超可愛周邊，再悄悄推出限量隱藏版「萌抱壽司便當盒」，以及壽司郎台北內湖大潤發店開張更帶來一系列優惠，萌控必追！

⊙壽司郎聯名馬來貘 打造可愛全新週邊

圖／台灣壽司郎提供

自4/15起在全台壽司郎將登場，由壽司郎與國際知名插畫家Cherng攜手打造全新周邊，有出門逛街攜帶方便又吸睛的「LAIMO貘力環保袋」、將熱水倒入杯中會漸漸顯現萌抱壽司的「LAIMO貘術馬克杯」，於4/29起消費滿額，還會免費送貘拜造型貼。

圖／台灣壽司郎提供

上述品項皆為加購品項，第一彈自4/15起加購「SUSHIRO x LAIMO貘力環保袋」，第二彈自5/10起加購「SUSHIRO x LAIMO貘術馬克杯」，凡於店內消費滿500元，即可以300元加價兌換品項，消費滿1,000元可加價換購2個，以此類推。最後還有消費滿600元並按讚官方粉專，4/29起可獲得「SUSHIRO x LAIMO貘拜造型貼」乙張。

⊙壽司郎開賣「萌抱壽司小便當」

圖／台灣壽司郎提供

先前一在日本、香港開賣便掀起話題的「萌抱便當」，如今台灣壽司郎也跟進推出了「萌抱壽司小便當」，共有2款造型，包括鮭魚卵熊貓便當、鮪魚小萌獺便當，內含豆皮壽司、玉子燒、鮮蝦、鮪魚、鮭魚、鮭魚卵，全台限量一萬份，吃完後還可以將便當盒帶回家收藏！

圖／台灣壽司郎提供

⊙壽司郎「內湖大潤發店」開幕優惠生鮭魚2+1

圖／台灣壽司郎提供

歡慶壽司郎第41號店「台北內湖大潤發店」開幕，自即日起至4/25試營運期間單筆消費滿300元以上，並參與台灣壽司郎官方粉絲專頁按讚活動，可折價40元；更推出開幕特別商品，即起至4/18有生鮭魚2+1(60元)、4/19至4/25有地中海黑鮪魚中腹(40元)。

且單筆消費滿300元以上，並參加Facebook按讚活動，即可獲得紀念限定款A4資料夾乙個，數量有限送完為止。