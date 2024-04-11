候機不再怕餓了！24hr「90秒拉麵販賣機」進駐桃機一航 網興奮直呼：終於不用當難民窟

候機不再怕餓怕冷！來自美國的「拉麵自動販賣機」進駐桃園機場第一航廈，24小時不打烊，為來往的旅人提供熱騰騰的拉麵暖心暖胃，消息曝光後吸引網友留言，表示「終於想到T1了」、「一航終於不用當難民窟了」。

圖／桃園國際機場粉絲頁

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管制區內就有「拉麵自動販賣機」！由美國「妖怪（Yo-Kai Express）」公司開發的「拉麵自動販賣機」曾在2022年登陸日本羽田機場，當時還有拉麵迷特地跨越500公里想一嘗這碗「來自美國的拉麵」。現在，在桃園機場第一航廈管制區就能朝聖嘗鮮，這台「拉麵自動販賣機」販售3款口味拉麵，等待約60到90秒的時間即能獲得一碗熱騰騰的有料拉麵，24小時供餐，讓旅人不怕餓肚子。

圖／桃園國際機場粉絲頁

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貼心的是，「拉麵自動販賣機」提供質感包裝的免洗用具，也支援悠遊卡、手機和信用卡等多種支付方式。雖然價格不便宜，但能在需要的時候吃上一碗暖呼呼的熱食，格外窩心且方便，因此也有網友敲碗「管制區外應該也來一台」。

圖／Yo-Kai Express粉絲頁

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桃機 ​Yo-Kai Express 拉麵自動販賣機

地點：第一航廈 A8（管制區）

時間：00:00-24:00（依現場公告為準）