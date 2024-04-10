福勝亭生日慶來了！限時12天「3款人氣定食169元」 酥脆豬排雞柳魚排統統有

炸雞吃完吃豬排！平價連鎖日式豬排專賣店「福勝亭」迎接生日慶，自4/11起一連推出12天「三款人氣定食169元」的同樂優惠，炸豬排、炸雞柳還是黃金魚排任你選，內用還有白飯、味噌湯、高麗菜絲無限吃！

圖／福勝亭提供

三商餐飲旗下定食品牌「福勝亭」生日慶來了！4/11至4/22，「開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食」等3款人氣定食統統只要169元（原價210元），白飯、味噌湯、高麗菜絲內用無限吃到飽，日料控準備省荷包開動啦。

圖／福勝亭提供

順帶一提的是，福勝亭將每月25日訂為「豬排日」，月月都會推出不同品項豬排定食「第二件優惠」，如香酥炸腰內肉定食/開運豬排定食2份只要357元等，而當月優惠品項則於每月20日於臉書粉專公布。

福勝亭生日慶活動資訊

活動期間：2024/4/11～4/22

優惠內容：「開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食」等三款人氣定食只要169元（原價210元）

備註：優惠限內用、外帶，外送平台不適用；定食均附白飯、味噌湯、醬菜、醋飲

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