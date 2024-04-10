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「八色烤肉吃到飽」20種任選優惠免700元！海鮮煎餅、大醬湯也統統無限爽吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／八色烤肉提供
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「八色烤肉吃到飽」快閃優惠只要680元就能無限量加點韓式烤五花肉、韓式小菜和韓式鍋物等，超過20種任君挑選，限定台中中友店趕快衝了啦！

圖／八色烤肉提供
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中友店限定快閃的「八色烤肉吃到飽」，於即日起至4/18期間，只要來店用餐即可享有680元吃到飽優惠，除了最經典的八色烤肉盤無限加點之外，還有椒鹽厚切豬五花、豆芽辣炒豬、蔥鹽烤厚切梅花豬、秘漬醬醃梅花豬等9種肉品選擇，獨家特製韓式醃醬烤肉讓肉肉控大飽口福，再用清爽的生菜包肉，大口吃超過癮。

圖／八色烤肉提供
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不儘如此，就連海鮮大醬湯、豬肉年糕鍋、泡菜豬肉鍋、水烤牛等現煮韓式湯鍋，以及經典常見的海鮮煎餅、起司牛肉泡菜炒飯、韓式湯冷麵、韓式辣雞翅、辣炒年糕、韓式拉麵等韓食料理，也全都可以無限加點。值得一提的是，限定「台中中友店」才享有此優惠喔。

圖／八色烤肉提供
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吃到飽 拉麵 泡菜 海鮮 炒飯

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