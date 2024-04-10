「八色烤肉吃到飽」20種任選優惠免700元！海鮮煎餅、大醬湯也統統無限爽吃

有懼高症的別來！想嘗試在40公尺、約16層樓的空中「懸空」吃飯的體驗嗎？總部位於比利時的「Dinner in the Sky」空中餐廳，不只釋出最新的場次規劃，更傳出將在今年進軍日本的消息，屆時只要飛到鄰近的日本就能體驗到，不用大老遠到歐洲去囉～

2024-04-09 12:00