快訊

天王星大樓拆除傳好消息！愛貓「橘子」卡7樓飼主大哭、頂樓數隻雞活蹦亂跳

賴政府衛福部長人選傳多人角逐 醫界人士推測薛瑞元可能留任、完成1事才卸任

18歲就認識黃子佼！楊千霈嘆難再當朋友 曝「改口不挺」原因

試膽兼吃飯！40公尺高空用餐體驗來啦～歐洲「空中餐廳」傳今年登陸日本

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ dinnerinthesky_official IG
圖／ dinnerinthesky_official IG

有懼高症的別來！想嘗試在40公尺、約16層樓的空中「懸空」吃飯的體驗嗎？總部位於比利時的「Dinner in the Sky」空中餐廳，不只釋出最新的場次規劃，更傳出將在今年進軍日本的消息，屆時只要飛到鄰近的日本就能體驗到，不用大老遠到歐洲去囉～

圖／ dinnerinthesky_official IG
圖／ dinnerinthesky_official IG

「Dinner in the Sky」活動最初是2006年從比利時開始，使用起重機把餐桌、椅子等設備、人員和餐點，吊在40公尺高空，讓賓客在「懸 空」的狀態下用餐，除了可以看到廚師在客人面前展現廚藝之外，更可以從高空俯瞰沒有遮掩的罕見美景，這樣的用餐活動最多一次可以容納22人，用餐費用1個人約6千到1萬元不等，還需要簽下「生死狀」，等著不怕高的勇者們前來挑戰。

圖／ dinnerinthesky_official IG
圖／ dinnerinthesky_official IG

圖／ dinnerinthesky_official IG
圖／ dinnerinthesky_official IG

活動從比利時開始之後，「Dinner in the Sky」陸續到了倫敦、杜拜、印度巴西等65個國家，已舉辦一萬多場次，接下來更有推廣到亞洲城市的計劃，目前傳出將到日本的消息，但細節和地點均尚未公布，不過到時候想要體驗的話，不用跑到遙遠的歐洲，只需要飛到日本就好啦！

圖／ dinnerinthesky_official IG
圖／ dinnerinthesky_official IG

編輯推薦

倫敦 印度 巴西 歐洲 美景

相關新聞

「肉的長谷川」3大必點人氣漢堡排出列 開幕限定神秘套餐5折起優惠

日本漢堡排風潮吹向台灣，繼「挽肉と米」、預計4月下旬全台首店於環球購物中心中和店開出的「Hamburg YOSHI（漢堡...

試膽兼吃飯！40公尺高空用餐體驗來啦～歐洲「空中餐廳」傳今年登陸日本

有懼高症的別來！想嘗試在40公尺、約16層樓的空中「懸空」吃飯的體驗嗎？總部位於比利時的「Dinner in the Sky」空中餐廳，不只釋出最新的場次規劃，更傳出將在今年進軍日本的消息，屆時只要飛到鄰近的日本就能體驗到，不用大老遠到歐洲去囉～

7千萬裝潢沒了！溫體牛火鍋霸主停業主因曝光 連香港人都不捨

饕客哭哭！台中知名溫體牛火鍋「溫十八」於今(8)日結束營業，消息一出後引發網友不捨「太難過了 口袋名單又少了一家好吃的店了」，而停業主因也曝光了。

十三香排骨便當、蒜頭雞湯全都想吃！全家再推7款中西台式星級美食 滿額抽五星級飯店住宿券

超商星級美味又有新選擇！全家宣布與米其林星級名店推出多款新品，其中首次合作米其林指南推薦餐廳「寒舍食譜」以頂級中式傳統型...

「高三孝」下課了！碳烤吐司南昌總店 營運10年將熄燈

位於台北市南門市場後巷的碳烤吐司名店「高三孝碳烤吐司」南昌總店，意外宣布將自4月13日起停業。「真的很抱歉，因長期人力不...

被豆漿耽誤的蛋撻店回歸！ 網透露「曾家豆漿」開幕時間：看到叫號機了

位於台北市中山區、號稱是「被豆漿耽誤的蛋撻店」的「曾家豆漿」，因爆紅無力消化排隊人龍，在上個月中旬曾拉下鐵門宣布「無限期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。