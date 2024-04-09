試膽兼吃飯！40公尺高空用餐體驗來啦～歐洲「空中餐廳」傳今年登陸日本

有懼高症的別來！想嘗試在40公尺、約16層樓的空中「懸空」吃飯的體驗嗎？總部位於比利時的「Dinner in the Sky」空中餐廳，不只釋出最新的場次規劃，更傳出將在今年進軍日本的消息，屆時只要飛到鄰近的日本就能體驗到，不用大老遠到歐洲去囉～

圖／ dinnerinthesky_official IG

「Dinner in the Sky」活動最初是2006年從比利時開始，使用起重機把餐桌、椅子等設備、人員和餐點，吊在40公尺高空，讓賓客在「懸 空」的狀態下用餐，除了可以看到廚師在客人面前展現廚藝之外，更可以從高空俯瞰沒有遮掩的罕見美景，這樣的用餐活動最多一次可以容納22人，用餐費用1個人約6千到1萬元不等，還需要簽下「生死狀」，等著不怕高的勇者們前來挑戰。

圖／ dinnerinthesky_official IG

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活動從比利時開始之後，「Dinner in the Sky」陸續到了倫敦、杜拜、印度、巴西等65個國家，已舉辦一萬多場次，接下來更有推廣到亞洲城市的計劃，目前傳出將到日本的消息，但細節和地點均尚未公布，不過到時候想要體驗的話，不用跑到遙遠的歐洲，只需要飛到日本就好啦！