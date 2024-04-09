2024如何聰明玩歐洲？避開人潮、節省荷包的秘訣公開

今年想去歐洲玩嗎？今年7月巴黎奧運開幕、6月歐洲盃足球賽開打，成為全世界旅客湧入的歐洲，屆時機票、房價、餐廳都將上漲，該怎麼玩才能避開人潮、節省荷包？未來的歐洲旅遊趨勢、聰明旅遊秘訣一次告訴你！

今年7月巴黎奧運開幕、6月歐洲盃足球賽開打，全世界旅客將湧入歐洲。圖片來源｜123RF

為何歐洲團費大漲？

歐洲是許多人一生夢想的目的地，為何疫後旅遊花費大幅上漲，該如何圓夢？雄獅旅遊歐洲線協理許淑芬表示，因為人力不足，歐洲飯店、餐廳、遊覽車、景點等價格皆上漲，加上烏俄戰爭，歐洲很多地區糧食變貴，餐廳漲幅高達2、30%，導致團費上漲，2024年成為世界焦點的歐洲，更面臨全世界旅客湧入歐洲，在資源有限下，2024年夏季團費相較前一年上漲約2、3成，這幾年每年團費皆以成長2、3成幅度上漲，預估未來團費仍持續攀高。

建議今年要去法國的話，避開巴黎奧運期間。圖片來源｜123RF

如何玩歐洲避開人潮、保有品質？

今年想要去歐洲玩，該如何玩才能避開人潮、保有品質？「避開熱門旅遊地點。」許淑芬建議，避開巴黎奧運、歐洲足球賽期間，選擇去法國以外的國家，若要去法國，就選擇別的月份去。奧運期間不僅房價是好幾倍，也不一定訂得到，人多封路、塞車嚴重，景點也可能預約不到。

此外，許淑芬補充，要去熱門旅遊國家建議選擇長天數行程，因為除了必去的熱門景點之外，還會增加較為特殊稀有的景點，以義大利為例，北義秘境多洛米堤，南義的西西里、馬爾他，或是托斯卡尼，這些地方不像羅馬人那麼多，也能玩得更深度。

疫後瑞士成為熱門的歐洲旅遊目的地。圖片來源｜123RF

挪威羅浮敦群島爆紅。圖片來源｜123RF

疫後哪裡最熱門？

瑞士大山大水、北歐極光受青睞

瑞士過去被視為高單價的旅遊目的地，但在疫後到處都漲價的情況下，與歐洲其他地區的費用差距縮小，加上大家更喜愛前往戶外風景型的景點，瑞士大爆熱門，北歐也有類似的情況，冬天還可以看極光，也很受到歡迎，大家過去只去北歐四國首都、挪威峽灣，去年被稱為「世界最美的群島」的挪威羅浮敦群島，被加入旅行團行程，團團爆滿。

熱門美劇《冰與火之歌：權力遊戲》讓許多粉絲對愛爾蘭興起嚮往。圖片來源｜123RF

新興旅遊目的地

《冰與火之歌》愛爾蘭拍攝

此外，巴爾幹半島、波蘭、愛爾蘭等地也是新興的旅遊目的地，熱門美劇《冰與火之歌：權力遊戲》在愛爾蘭拍攝，讓許多粉絲對愛爾蘭興起嚮往。

東歐波蘭成為新興旅遊目的地。圖片來源｜123RF

費用不斷上漲

多久前要預訂歐洲旅遊？

面對費用節節上漲的趨勢，未來要如何玩歐洲？「預訂歐洲旅遊要提前半年。」許淑芬表示，過去大家覺得歐洲免簽，2、3個月前訂就可以，現在是愈早報名愈好、優惠愈多，除了預購優惠之外，加上可以預期物價一直上漲，旅行社有可能隨時調漲團費、反映成本，因此愈後面報名有可能愈貴，也不用等清倉價，由於成本高，若無法成團，旅行社會直接取消。

歐洲的米其林美食、美酒饗宴，是許多旅客情迷歐洲的元素。圖片來源｜123RF

歐洲愈玩愈深度

講求深度文化/生態體驗

「歐洲愈玩愈深度。」許淑芬指出，歐洲雖然費用大漲，依然有其獨一無二、無法取代的特色，在這種情況下，建議旅客以深度、多元、主題的方式玩歐洲，例如歐洲的米其林美食、美酒饗宴，是許多旅客情迷歐洲的元素。

這幾年極光大爆發，科學家們預測將迎來最壯觀的極光現象，因此也是追極光的最好時機，例如雄獅旅遊即已推出今年12月出發的北歐行程，安排羅浮敦島住宿4晚，北極圈城市住宿2晚，讓旅客有最多次觀賞極光的機會。

雄獅旅遊推出玩樂369早鳥預購專案，因應歐洲旅遊趨勢，凡出發前30、60、90、150天報名，都可享早鳥優惠，最高第二人折一萬五。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300883