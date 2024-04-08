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屏東版小巴黎！在優雅浪漫玻璃屋喝下午茶 百年品牌法國瑪黑茶專賣店

美食探險家Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳美食／美食探險家Miss V

屏東寶德旺法國茶莊～百年品牌法國瑪黑茶專賣店

優雅浪漫玻璃屋～搭配現沖瑪黑茶，與朋友聊天的夢幻聚餐好去處！

寶德旺法國茶莊位於屏東中正路上，周邊交通繁忙，建議可以在周邊巷弄內停好車後，再步行到店。寶德旺法國茶莊不只販售瑪黑茶及鬆餅甜點，熱食餐點部分～也是滿多人推崇的。

店內擺設優雅簡約，尤其是圓滾滾的茶罐～更顯可愛。除了瑪黑茶專屬的茶罐外，還有許多彩色繽紛杯具瓷器，很適合喜歡在家自己泡茶品茶的朋友。

百年法國瑪黑茶～已經有一百多年的歷史了，更是許多遊客到訪歐洲喜歡帶回的茶品之一。寶德旺法國茶坊提供23款的瑪黑兄弟茶，對茶單上任何茶葉感興趣，也都能從簡介上看到解說。

最受歡迎的玻璃屋~感覺就像進了法式沙龍，落地窗採光明亮，挑高空間不受壓迫。古樸木飾、燈具、花卉～坐在上面~宛如置身在歐洲，難怪也有人說寶德旺茶莊，也有著小巴黎之稱。

我們今天其實是為了鬆餅而來的，可惜呀～鬆餅賣完了，最後點了4種水果茶、檸檬柚子冰沙、阿法奇朵 Affogato。

阿法奇朵，又可稱之為被香醇熱咖啡淹沒的冰淇淋。聞名世界的義式甜點，義式冰淇淋（Gelato），澆上一小杯（少量，約2盎司）剛煮好的義大利濃縮咖啡。濃咖啡倒入後不會立即融化冰淇淋，品嚐其冰火交融、苦甜平衡的美感。

檸檬柚子冰沙～酸甜清爽，吃得出來真材實料。

4種水果茶～層次豐富的水果層次與香氣，清爽不澀～尾韻還能感受到茶香。

接下來又到了清明連假~計畫好去哪邊出遊了嗎？？如果跟我一樣不喜歡人擠人，直接就近找個不錯的餐廳～與朋友一起用餐吃個下午茶，也是一個很好的選擇唷。

屏東寶德旺法國茶莊

地址：屏東縣屏東市中正路395號

電話：(08)738-1909

營業時間：11:00~19:45

公休：周一

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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