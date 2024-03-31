肯德基「比司吉」復活了！超人氣「金黃比司吉」將回歸 上癮奶香一開賣就要衝
真的要手刀衝！曾於去年聖誕節引發熱潮的肯德基「比司吉」預計將強勢回歸，金黃外皮搭配鬆綿口感，有股令人上癮的魔力，難怪一上市就造成搶購，還出現一度停售的驚人銷售成果。
日本肯德基「金黃比司吉」人氣巨高，去年聖誕引進台灣後，即掀起嘗鮮打卡風潮，迅速被搶購一空後引發網友哀號。現在，肯德基「金黃比司吉」即將回歸台灣市場，更是引爆網友熱議，紛紛表示「終於等到你」、「真沒想到還能給盼回來」、「超級愛」等期待聲浪。
肯德基「金黃比司吉」之所以令人為之瘋狂，無疑是一口咬下散發的奶香與酥脆口感，搭配蜂蜜球甜鹹交織，令人一個接一個停不下來，一試成主顧。據傳，比司吉約於4月上旬推出，而確切開賣日期與販售數量仍待肯德基官方釋出消息，屆時udn旅遊美食頻道也會同步追蹤最新情報！
編輯推薦
- 拿坡里又加碼了！拿坡里披薩「大披薩＋6塊炸雞」現省218 炸雞店限定「炸雞桶買1送1」一桶200元有找
- 4/1愚人節「真．吃得到」美食盤點！ 萬波結冰水、85℃檸檬水、紅葉白森林、爭鮮飯裡藏鮮 多款獵奇美食引爆期待
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言