肯德基「比司吉」復活了！超人氣「金黃比司吉」將回歸 上癮奶香一開賣就要衝

真的要手刀衝！曾於去年聖誕節引發熱潮的肯德基「比司吉」預計將強勢回歸，金黃外皮搭配鬆綿口感，有股令人上癮的魔力，難怪一上市就造成搶購，還出現一度停售的驚人銷售成果。

圖／肯德基提供

日本肯德基「金黃比司吉」人氣巨高，去年聖誕引進台灣後，即掀起嘗鮮打卡風潮，迅速被搶購一空後引發網友哀號。現在，肯德基「金黃比司吉」即將回歸台灣市場，更是引爆網友熱議，紛紛表示「終於等到你」、「真沒想到還能給盼回來」、「超級愛」等期待聲浪。

圖／肯德基日本官方IG

肯德基「金黃比司吉」之所以令人為之瘋狂，無疑是一口咬下散發的奶香與酥脆口感，搭配蜂蜜球甜鹹交織，令人一個接一個停不下來，一試成主顧。據傳，比司吉約於4月上旬推出，而確切開賣日期與販售數量仍待肯德基官方釋出消息，屆時udn旅遊美食頻道也會同步追蹤最新情報！